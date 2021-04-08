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過去3年公務員流失減少　港府去信要求解釋拒宣誓

政治 22:48 2021/04/08

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過去3年的公務員流失率按年下跌。（資料圖片）

港府去年始，陸續要求公務員宣誓效忠，外界關注會否引發辭職潮。根據公務員事務局回覆立法會質詢，過去3年的流失率都是下跌，2019至20年度則微跌0.2%至4.8%。

在2017/18至2019/20，一共3個年度，公務員流失人數分別為8616、8557及8311，每年涉及超過600個公務員職級，與該年度開始時的實際人數相比，流失率分別為 5.1%、5.0%及4.8%。而在上年度中，流失人數最多的部門為警務處，人數為1802，其次是528人的食環署。

公務員流失率按年微跌，而當局更預計，2021/22年度參與綜合招聘考試的考生會有所上升，料會增加2332人至48200人，平均每名考生所涉的開支為237.9元，預算開支逾1146萬元。

另邊廂，截至上月15日，有100多名公務員未有簽署聲明，公務員事務局正核對數目，以及去信要求有關公務員解釋。

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記者：陳宛彤

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