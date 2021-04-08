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【疫苗接種】港已接種疫苗破70萬劑　67歲婦打復必泰後全身麻痺須留院觀察

社會 22:58 2021/04/08

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港已接種疫苗破70萬劑，67歲婦打復必泰後全身麻痺須留院觀察（資料圖片）

疫苗接種計劃自2月26日開展，今（8日）約529,400名市民已接種第一劑疫苗，包括約339,400名接種科興疫苗，約190,000名接種復必泰疫苗，另約170,700名市民已接種第二劑疫苗，包括約116,200名接種科興疫苗，約54,500名接種復必泰疫苗；而昨日（7日）共有9宗送院個案，其中7人已經出院，1人留院觀察，1人不遵從醫生勸告自行出院，詳情如下：

港府表示，截至今日下午八時的過去24小時，約有3,300名市民接種第一劑科興疫苗，約有12,100名市民接種第二劑科興疫苗；約有10,100市民於21間社區疫苗接種中心接種第一劑復必泰疫苗，接種第二劑復必泰疫苗的市民約有14,800名。
 
而八間社區疫苗接種中心接種科興疫苗的整體接種率約為96%；21間社區疫苗接種中心接種復必泰疫苗的整體接種率則約為98%；及約2,800名市民在網上預約接種第一劑和第二劑的科興疫苗，而約11,600名市民預約接種第一劑和第二劑的復必泰疫苗。

另外，作為背景資料，昨日共有49宗中風或心肌梗塞個案，需入住公立醫院深切治療部、急性中風加護病房和心臟加護病房。

同場加映，胃癌在本港十大常見癌症中排第6位，外科醫生拆解治療胃癌手術的種類：

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記者：鄧凱文

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