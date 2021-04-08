海關搜阿布泰國生活百貨檢14款懷疑違規沐浴露及家居清潔用品　不排除更多人被捕

▲ 阿布泰國生活百貨公告，指香港海關於今天4月8日，懷疑阿布泰多款泰國產品違反《消費品安全條例》。(阿布泰國生活百貨FB圖片)

​香港海關深夜發出新聞公告，指海關人員今日(4月8日)於一間連鎖零售店集團多個處所檢獲一批共14款懷疑違規沐浴露、家居清潔劑和衣物漂白劑，涉案貨品包裝上的產品資料均沒有就安全存放、使用、耗用或處置標示雙語警告或警誡字句，涉嫌違反《消費品安全規例》。案件仍在調查中，不排除會有更多人被捕。

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公告又指，對於有人惡意誣衊海關，指稱對案中商戶所採取的執法行動為「打壓」，海關強烈譴責有關失實指控。海關表示，將於明日(4月9日)發出新聞公告講述案件詳情，並提醒市民留意涉嫌違規產品，以保障公眾利益。海關會繼續一切所需行動，如發現任何涉嫌違規情况，必定會果斷執法。

阿布泰國生活百貨晚上9時許在社交網站專頁發表公告，指香港海關於今天(4月8日)，根據消費品安全條例，懷疑阿布泰多款泰國產品並沒有根據法例，貼上足夠標籤去提醒消費者小心使用，「我們為此疏忽，深表歉疚。」但公告對相關執法程序感到詫異，指海關則動員超過一百名貿易管制處人員，到全港26間阿布泰門市及阿布泰倉庫，檢取市值近百萬貨品，並到辦公室拘捕相關負責同事，質疑有打壓之嫌。

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責任編輯 李志強