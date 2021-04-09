【新冠肺炎】消息：新增約14宗確診個案　涉源頭不明設疫情記者會

本港新冠肺炎疫情反覆，消息指今日（9日）確診個案約14宗，涉及本地源頭不明個案，衞生防護中心及醫管局今日下午有記者會交代。

據悉近日錄得確診個案的屯門友愛邨愛暉樓第3座，今日或再錄確診個案，累計至少3名患者住在3個不同單位。可是其中兩個單位，出現座向相同情況，專家擔心有垂直傳播，港大微生物學系講座教授袁國勇將視察。

本港昨日（8日）新增10宗確診個案，有8宗屬輸入個案，餘下2宗本地個案中，包括一名居屯門友愛邨愛暉樓第三座的70歲患嫗，屬不明源頭感染；另一名確診3歲女童則為早前確診個案家人。詳情請見：【下一頁】

餘下8宗輸入個案，有5人由菲律賓抵港、3人由印尼抵港，全部人均為外傭，有6人帶有變種病毒N501Y，詳情請見：【下一頁】

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記者：陳子謙