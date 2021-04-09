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【夫妻之道】購入屯門公屋單位丈夫欲花20萬「豪裝」　港妻嫌貴：留返10萬買私樓好過

親子 10:47 2021/04/09

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購入屯門公屋單位丈夫欲花20萬「豪裝」，港妻嫌貴：「留返10萬買私樓好過！」

香港的私樓樓價創新高，對於年輕人來說想置業可能越來越難，不少人會轉買公屋單位，但不同人對於公屋的裝修價錢有不同看法。日前，一名港妻欲討論區發帖，指丈夫透過租者置其屋計劃，購入屯門山景邨一個面積約4、500呎的公屋單位。但丈夫打算以20萬「豪裝」該單位，而港妻則嫌貴，「不如留返10萬去買私樓好過啦！」

一名港妻於「香港討論區」以「老公話打算用二十萬裝修間公屋……」為題發帖，指她與丈夫透過租者置其屋計劃購買屯門山景邨Y型公屋，一個面積約4、500呎的公屋單位，她表示丈夫欲打算以20萬「豪裝」該單位。

大範圍裝修公屋單位

港妻表示，丈夫欲把原本單位的鐵窗拆掉，全部更改為鋁窗。因二人不打算生育下一代，故一間睡房便足夠，丈夫計畫以原木打造日式睡房，並升高地台作儲物。全屋除了廚房及廁所外，全部都改為開放式設計，廁所則要「乾濕分離」，並增加一個工作空間。

嫌20萬裝修公屋太貴

港妻指，雖然丈夫傳來理想裝修的示意圖吸引，但認為公屋裝修不需花20萬裝修，

我覺得一間公屋用10萬左右已經夠，用20萬去裝修，不如留返10萬去買私樓好過啦......

丈夫理想裝修示意圖。（網上圖片）

網民：20萬根本就唔係豪裝

帖文引來不少網民熱議，有人認為公屋已是自購物業，花20萬裝修換來更舒服的環境亦不為過。但同時有人認為現時裝修價格貴，20萬不足以「豪裝」一個面積約4、500呎的公屋，對於港妻欲留下10萬買私樓感到匪夷所思。另有人提醒，公屋因樓宇規定問題，不宜作大面積修改，房屋署有權要求屋主再裝修符合規格為止。

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責任編輯：王明芳

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