「ViuTV 5周年電視賞」 必搶Sound Bear限量版麻雀 + MIRROR簽名紀念品

近年ViuTV的人氣愈來愈高，不少節目都是口碑之作，尤其《全民造星III》更成為全城熱話。原來，ViuTV開台已經5年啦！

為了慶祝4月6日ViuTV開台5周年的大日子，ViuTV由即日起至5月11日舉辦「ViuTV 5周年電視賞」，向觀眾送出總值超過$300萬的禮物！只要大家一邊看電視，一邊用ViuTV App中的「電視賞」功能捕捉「Sound Bear圖案」，就可獲取印花，換禮物兼抽獎！

儲印花換禮物

究竟儲完印花可以換領甚麼禮物？由5周年Sound Bear限量版精品、人氣組合MIRROR及ERROR簽名禮品、精選家庭電器、多款購物禮劵以至原創劇及綜藝節目禮品，種類十分豐富，大家千萬不要錯過！

部分禮物如下：

▲ ViuTV 5周年限量版Sound Bear麻雀套裝

▲ ViuTV 5周年限量版Sound Bear小夜燈

▲ ViuTV 5周年限量版 Sound Bear 毛公仔

▲ Sound Bear口罩

▲ MIRROR成員簽名Poster & Postcard 套裝（1套12張）





▲ 《考有FEEL》MIRROR簽名衛衣

▲ 《男排女將》力圖簽名球衣及Poster套裝

▲ 日立無線直立手提旋風式吸塵機PV-XFL300

▲ Nutzen多功能蒸焗爐（NSN-280）

終極大抽獎名貴獎品

而除了豐富的禮物可供換領外，ViuTV更為觀眾準備了終極大抽獎，大獎為VOLVO動感房跑S60 1部（價值$479,800），二獎為德國寶家庭電器禮品，總值$400,000 (名額：4份，每份$100,000)，十分令人心動！

▲ 大獎：VOLVO動感房跑S60

▲ 二獎：德國寶家庭電器禮品

遊戲玩法

想得到以上獎品？事不宜遲，立即看看遊戲玩法！

Step 1：

即日起至5月11日，每晚實時收睇ViuTV 99台，留意電視左上角，將不定時出現「Sound Bear」圖案。（Sound Bear出現時間：逢星期一至五晚上7時30分至凌晨12時及星期六、日晚上8時至凌晨12時）

Step 2：

參加者使用智能手機內ViuTV App中的「電視賞」功能捕捉電視節目畫面上的「Sound Bear圖案」以獲取印花，每成功捕捉1個「Sound Bear圖案」即可獲取1個印花。

Step 3：

直接使用印花兌換指定禮品，同時亦可參加終極大抽獎。（每收集1個印花，即有1次抽獎機會，換言之，印花收集得愈多，中獎機會愈大！）

提提大家，如果想參加呢個遊戲，只要年滿18歲並下載ViuTV App成為會員，使用支援ARCore之智能手機便可參加「ViuTV 5周年電視賞」！

想知更多？立即瀏覽：https://viu.tv/tvrewards

*推廣生意的競賽牌照號碼: 54184

*活動受條款及條件約束

（特約）