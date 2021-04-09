【出軌疑雲】麥貝夷爆前度出軌搭上閨密　裕美否認與翟威廉發生關係

▲ 麥貝夷爆前度出軌搭上其閨密，疑犯裕美否認曾戀翟威廉。

歌手麥貝夷早前在社交網站以不開名方式力數前度的不是，當中包括指責對方擁有數量驚人的性伴侶，矛頭疑指緋聞男友翟威廉。事後，翟威廉坦白稱與陳庭欣分手後，過去7年擁有不少短暫伴侶，但否認曾與麥貝夷拍拖。

不過麥貝夷近日接受訪問時再爆，指與前度拍拖3年期間對方曾出軌，對象更是其閨密，與麥貝夷老友的裕美突然成最大嫌疑人物。

▲ 麥貝夷近日接受傳媒訪問再次談及舊情。（instagram圖片）

麥貝夷不斷發功

麥貝夷早前在instagram撰文力數前度不是，指控包括指對方不忠、性伴侶數量驚人、關係全由女方主作出主動等。文末她祝賀對方生日快樂，令矛頭疑直指曾經與她傳緋聞、兼於當日生日的港男翟威廉。

不過男方否認二人曾經拍拖，翟威廉保持友好關係的前女友陳庭欣亦幫口指不知二人相戀。

後來麥貝夷繼續就事件撰文，但未有為翟威廉澄清，令對方的嫌疑未能洗脫。

▲ 翟威廉願意向麥貝夷道歉。（instagram圖片）

翟威廉沒試過一夜情

後來翟威廉現身公開場合接受傳媒訪問時，否認是麥貝夷口中的對象，並稱與陳庭欣分手後的7年來有過短暫伴侶、不是一夜情，女生有日、韓國籍人士。

現年36歲的他自覺有權利選擇生活模式，如果這樣令人不開心和不安，願意說聲對不起。

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麥貝夷感慨被騙

不過事件未平息，麥貝夷近日再度接受傳媒專訪講及該名前度，雖然未有開名，但似乎仍然針對著翟威廉。

她講起與前度交往3年，期間做足所有情侶拍拖會做的事，雖然未有同居，但不時會到對方家中過夜，亦會為前度收拾家居。

麥貝夷指男方曾向圈外和圈內朋友形容，覺得她在纏繞對方：「我一直以為我們好Sweet，每日都會傳短訊，不明白怎樣煩擾他。可能是我誤會了，那只好說Sorry。」

▲ 曾患抑鬱症的麥貝夷需要再次服藥。（instagram圖片）

曾患有抑鬱症

問到對方是否她遇過最賤的男生，麥貝夷指對方用上最深刻、驚恐和最賤的方式傷害她。一直以來未有公開全因男方想要低調處理，又指3年間曾經有5、6位追求者，當中更加有韓籍男生，但因為尊重與前度的關係所以一一拒絕。

曾患抑鬱症的麥貝夷坦言最近需要再次服藥，但不會為此事而輕生，有感為了此人而放棄生命實在太浪費。

在交往的3年期間，麥貝夷指二人曾經分開一次，因為她為男方介紹自己的好友，本為幫助他拓展生意，怎料卻與該名閨密搭上。麥貝夷在訪問中意有所指說對方「理論上」是香港人，令「第三者」的矛頭直指其好友、中日混血兒裕美。

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裕美突然被牽連

突然被指是「第三者」的裕美否認與翟威廉有親密關係，又反問傳媒麥貝夷是否需要見醫生，指自己早已著對方去看精神科。

她澄清自己比麥貝夷更早認識翟威廉，裕美表示與她久未聊絡，因為自己是麥貝夷與某任前男友的媒人，裕美覺得二人分手處理不當，麥貝夷因而對她生氣。

事後裕美在社交網站轉發有關報導，並留言：「躺着也中槍！要講請講清楚點，唔好惹人懷疑！」

▲ 裕美與林作感情穩定。（instagram圖片）

同場加映：湯怡訪問