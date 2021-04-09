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【違例泊車】警方油尖旺及東九龍區打擊違例泊車　發逾3000張定額罰款通知書

社會 10:45 2021/04/09

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油尖警區昨日進行代號「動天」的打擊違例泊車行動，打擊區內違例泊車黑點。（警方提供圖片）

油尖警區、東九龍總區交通部及各警區昨日（8日）進行打擊違例泊車行動，打擊區內違例泊車黑點。行動期間，人員共發出3302張定額罰款通知書及多次票控共54輛車輛，並拖走10輛對交通造成嚴重阻塞的車輛。

油尖警區昨日進行代號「動天」（MOVESKY）的打擊違例泊車行動，打擊區內違例泊車黑點。行動期間，人員共發出1 061張定額罰款通知書及拖走兩輛對交通造成嚴重阻塞的車輛。除此之外，警方於區內各交通黑點進行流動錄影執法行動，重點打擊司機阻塞交通的違例行為，期間共攝錄得67輛違例車輛。

此外，油尖警區擴展流動錄影執法以打擊違例泊車，包括油麻地上海街、新填地街果欄一帶及尖沙咀廣東道等街道進行流動錄影執法。

另外，東九龍總區交通部及各警區昨日亦進行打擊違例泊車行動。行動重點打擊雙行泊車、在限制區及巴士站違例上落客或貨物、停車等候過久、非法進入黃格或黃條過路處並造成阻塞等違法行為，並採用最新試行的電子定額罰款通知書執法。

行動中，共發出2,241張定額罰款通知書及多次票控共54輛車輛，並即時拖走8輛造成嚴重阻塞的違例停泊車輛。

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責任編輯：郭詩詩

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