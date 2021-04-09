【最佳拍檔】患病失明與導盲犬成最佳拍檔 視障跑手跑遍多個國家開展新人生

▲ 視障跑手Gary與導盲犬Gaga是最佳拍檔。

我作為一位視障跑手，在長跑的賽道上需要有領跑員為我作導引。然而在日常生活中，導盲犬Gaga就是我的「領航員」，而且是一位最好的拍檔。

自我失明後，需要到輔導中心重新學習生活技能，例如使用白手杖、安全煮食等。雖然後來已習慣使用白手杖走路，但出外時仍有不少危險。例如，當我沿著引路徑過馬路時，遇上違例泊在路中心的車輛，便會很易撞上去；有時走過搭棚的地方，手杖打地時明明沒有障礙物，卻原來有竹枝橫空伸出來，向前行便會「中頭獎」！

三年半前Gaga來到我家，可謂改變了我的世界！有了牠領路，讓我倍感安全。只要我發出指令，牠就能按照指令帶我到想去的地方。例如我說「escalator」，Gaga便會帶我到自動扶手梯；當我說「find the door」、「find the step」等，牠也能一一準確完成任務，讓我猶如重獲「雙眼」、做回「正常人」，可以輕鬆逛街，活動自如，非常自在！

然而，Gaga絕非只懂聽指令的「工具」，我們之間的相處，培養出來的是信任、默契和感情，這一切都非筆墨可以形容。

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當我和Gaga走到街上，即使太陽無情地曬在我倆身上，又或突然遇上大雨使我倆全身濕透，Gaga也定必盡牠本分、緊守崗位、絕不怯縮，直至帶我到目的地為止。有時我進了車廂後，會視Gaga如伙伴地不禁問道：「你累嗎？要不要喝水？要不要吃小食？」旁人不明白當中感情，也許會覺得我很怪。

而每當返回家中，我用毛巾幫Gaga抹身時，總會在牠耳邊說句「多謝」。窩心的是，Gaga亦總會隨即用舌頭舔我的臉，就如回應我一樣！我深深感受到，Gaga就如一位親人般照顧我，也是我一生的好朋友、好拍檔！我真的十分感恩。

人與人之間的拍檔，又能否建立出如此程度的信任呢？或許我們曾在生命的路上遇到挫折，以致對他人失去信任。但我相信，狗與人之間的情義尚可如此，人與人之間理應更能帶出同理心而互助互愛！若任由挫敗和失望抺煞一切，封閉自己，不是太可惜嗎？何不嘗試讓快樂的心情常伴，接納別人，這樣，便會遇上你的交心友、你的好拍檔！

作者簡介：全港首位擁有長跑教練牌照的視障人士。先天患視網膜色素病變，2009年有天突然失去視力，人生陷入低谷，兩年後重新振作，以跑步開展另一頁的人生。2010 年 11 月起參加不同跑步比賽，足跡遍及阿拉斯加、戈壁沙漠、南北極、台灣等。

文章獲Gary Leung梁小偉─視障跑手授權轉載。