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【新冠肺炎】本港新增14宗確診個案 　2宗本地感染涉1宗感染源頭不明

社會 16:33 2021/04/09

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熱門 方東昇 校長專欄 復必泰疫苗 林鍾一戰 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

本港新增14宗確診個案 ，2宗本地感染涉1宗感染源頭不明。

本港新冠肺炎疫情反覆，今日（9日）新增14宗確診個案，4男10女，年齡介乎10個月至67歲，12宗輸入個案，餘下宗本地個案涉1宗感染源頭不明，累計11,564宗確診個案。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞出席記者會交代最新疫情。

屯門友愛邨愛暉樓累計4人中招，其中3人居連續3層09室。詳情即看：【下一頁

1宗感染源頭不明，患者屬42歲女售貨員任職元朗萬寧，病發逾2周經3次求診後才證實染疫。詳情即看：【下一頁

新增12宗輸入個案涉8宗N501Y變異病毒，累計192名人士感染相關病毒。詳情即看：【下一頁

再多2名新冠肺炎患者離世，本港累計207名確診人士死亡。詳情即看：【下一頁

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記者：陳麗娜

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