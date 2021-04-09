【開心速遞】岑杏賢懷孕傳聞後面腫現身　楊秀惠踢爆胃口大增：緊接再來個下午茶

TVB處境劇《愛回家之開心速遞》中，Icy（岑杏賢飾）與KC（歐瑞偉飾）已組CP一段時間，觀眾都看得非常受落。可是在早前，《愛回家之開心速遞》劇情在無預警下安排Icy要到美國探親半年。

這即是岑杏賢（Jennifer）突然要離開《愛回家之開心速遞》劇組半年，由此令人猜測去年底結婚的Jennifer有喜要停工安胎。

其實岑杏賢自3月底在社交平台上載與好姊妹朱千雪、蔣家旻及張嘉兒聚會的照片後，便甚少更新社交平台。在昨日（4月8日），Jennifer的好友楊秀惠就貼出與Jennifer共膳的照片，令岑杏賢芹近照曝光。

【開心速遞】新婚岑杏賢疑有孕暫離《愛回家》 Jennifer回應有喜傳聞

▲ 岑杏賢與好友楊秀惠聚會時明顯面腫腫。（Instagram圖片）

面腫現身與楊秀惠聚餐

楊秀惠在IG上載照片並寫道：「由於假期我們都吃太多了，所以今天午餐 @jenniferjshum 要求吃些簡單清淡的， 我的VY's Kitchen就特地為她準備了自製的新鮮蕃茄醬Spaghetti + pan seared chicken breast，再加上個不是很搭配但是很滋潤的淮山蓮子百合湯，是不是很健康呢？只不過⋯⋯⋯我們緊接著又再來個下午茶，吃了些pizza toast、 scones、chocolate tart ⋯⋯應該不算太過分吧！」

照片中的Jennifer雖然是經美顏App拍攝，但明顯可見她的臉有點水腫及鼻變大，又以枱遮擋下半身，令懷孕傳聞更是疑幻似真。

楊秀惠又踢爆Jennifer胃口大開，二人吃完正餐又吃下午茶甜品，更令網民猜測Jennifer有孕。

▲ 岑杏賢暫別《開心速遞》半年。（截圖）

岑杏賢沒直接否認懷孕

不過，早前傳出懷孕傳聞時，有傳媒曾向岑杏賢求證真偽，她當時就回覆因（劇中）Icy需返美國探親故離開，並希望Icy可以再與觀眾見面。

而她另亦指：「我一切都好，多謝關心。」未有正面回應懷孕新聞，因此被揣測因懷孕未足3月，傳統上未能向外界透露，故先停工安胎。

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大讚老公好到極點

岑杏賢與老公Kelvin去年底結婚，她曾大讚老公為人「好到是極品」。她稱：「起初和老公第一次見面是完全沒有興趣，好不喜歡他，不明白為什麼朋友會介紹給我認識，他外表不是我想要的類型。」

岑杏賢續指：「我好膚淺，本身打算索性找個娛樂圈人便算，直至遇到我老公之後，他簡直是極品，感覺他優點比我想像更加多。」

被問到Kelvin最好是什麼時，岑杏賢甜蜜回應：「太多、勁多。」連一眾好姊妹都大讚她覓得好丈夫。

同場加映：姚子羚專訪