4月至6月季度徵收差餉及地租通知書已發出　市民須於4月30日前繳交

▲ 差餉及地租須於四月三十日或之前繳交。（資料圖片）

差餉物業估價署今日（9日）表示，今年4月至6月季度徵收差餉及／或地租通知書已經發出，市民須於今年4月30日或之前繳交。



該通知書已計算該季度的差餉寬減，每個評估差餉住宅及非住宅物業分別以1,500元和5,000元為上限。如物業該季的應繳差餉額少於差餉寬減額，所有剩餘的寬減額將不能用以抵銷任何一季度的未繳差餉。是項寬減不適用於地租。



該季度的通知書已列明2021至22年度重估後的「應課差餉租值」。市民若反對新的「應課差餉租值」，須使用指定表格（R20A）向差餉物業估價署署長提交建議書。他們亦可使用差餉物業估價署網站提供的「遞交表格電子化」服務，以電子表格（e-R20A）提出反對。表格必須在5月31日或之前送達差餉物業估價署。無論提出反對與否，繳納人必須在最後繳款日期或之前繳交差餉及／或地租。



市民繳交差餉及地租，可：

市民如果仍未收到通知書，可致電2152 0111或傳真2152 0113查詢。另亦可親臨九龍長沙灣道303號長沙灣政府合署15樓差餉物業估價署查詢。



市民亦可於差餉物業估價署網頁索取通知書補發本或查詢應繳款額。如使用流動裝置（例如手機或平板電腦），更可在該署網頁的「帳目查詢」服務取得「付款QR碼」或「轉數快二維碼」。繳納人可於本港任何一間郵政局、7-Eleven、OK便利店或VanGO便利店出示「付款QR碼」繳交款項；或利用支援轉數快繳交政府帳單的銀行手機應用程式或電子錢包，掃描「轉數快二維碼」即時繳費。



遲交的款額會被加徵百分之五的附加費。如在最後繳款日期過後6個月仍未繳交，逾期未繳的款額（包括百分之五的附加費）將再被加徵百分之十的附加費。



為支持環保，差餉物業估價署鼓勵繳納人採用該署免費提供的電子差餉地租單服務，收取電子帳單及繳款，亦鼓勵繳納人使用自動轉帳或其他電子繳費方式（例如：繳費靈、銀行自動櫃員機、互聯網或電子支票／電子本票）繳款，減省排隊的時間。直接付款授權書可在差餉物業估價署、民政事務處及各大銀行索取，或致電2152 0111查詢。繳納人亦可在差餉物業估價署網頁下載有關授權書。

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責任編輯：郭詩詩