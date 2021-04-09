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【搬入豪宅】傳陳庭欣月租10萬租九肚山洋房　疑富貴男友出錢計劃今年結婚【多圖】

娛樂 11:28 2021/04/09

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熱門 方東昇 校長專欄 復必泰疫苗 林鍾一戰 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

陳庭欣月租10萬搬入沙田九肚山豪宅。

沙田九肚山一向有不少富貴屋苑，吸引不少名人明星聚居。近日有市場消息指，位於九肚山澐灃一幢約3000呎洋房，獲香港小姐陳庭欣（Toby）以每月10萬承租，同時有傳陳庭欣跟富貴男友楊振源（Benny）有意計劃今年結婚，因此進駐名人豪宅區築愛巢。

陳庭欣一向僮享受生活。（取自facebook）

沙田九肚山的豪宅區，近日先後吸引兩位TVB藝人入住，早前高海寧便被指租住該區的玖瓏山，而另一藝人陳庭欣亦豪花10萬月租進駐九肚山澐灃。

【明星理財】高海寧北上3個月內勁賺7位數　高Ling進駐九肚山玖瓏山豪宅

豪宅月租10萬

有指Toby租住的澐灃單號洋房，實用面積約3003平方呎，屬4房間隔，並設特大車庫，洋房另有逾400平方呎花園，以及一個逾630平方呎天台，相當豪華。

據地產代理透露，陳庭欣於去年底開始承租，今年農曆新年後遷入，不過Toby相當低調，至今在社交平台未有任何新屋照片發布。

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陳庭欣自3年前跟彩豐行老闆楊振源（Benny）拍拖，經常放閃晒恩愛，男方曾經投資1200萬開設健身中心，讓女友擔任代言人。

【我的富豪男友】陳庭欣疑被「閨密」搶男友　Toby回應緋聞宣示主權地位

男友桃花旺多緋聞

不過Benny一向桃花旺，去年先後傳出跟TVB藝人謝可逸的女友方潔盈（Jathy）有染，接連又爆出Benny搭上Toby的好姊妹蔡佩賢（Kitty）。

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不過陳庭欣極相信男友不會出軌，而有傳Benny為了哄回女友，曾送上位於黃大仙現崇山價值逾千萬的單位，又在社交平台放與Toby及愛犬的合照「放閃」。

早前亦曾指二人計劃於2021年拉埋天窗，Toby被傳媒問到相關回應時，表示是私人事，不多作答覆。

同場加映：高海寧訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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