THEi與跨國酒店品牌攜手研發VR教學 培育新一代酒店管理專才

踏入後抗疫年代，線上學習已成為教育界的新常態。向來與業界緊密連繫的香港高等教育科技學院（THEi），最近與香港海洋公園萬豪酒店合作共同研發虛擬實境（VR）技術，透過虛擬實景裝置，為「酒店營運管理（榮譽）文學士」課程的學生提供猶如置身酒店現場的學習體驗，新技術打破了地域限制，彌補了因疫情而減少的實地考察學習機會，同時亦豐富了固有的課堂學習模式，大大提升教學效益及趣味性。

▲ （左起）THEi畢業生曾翹山（Shirley）、THEi酒店及餐飲管理學系副教授梁建恒博士、人力資源總監姚小姐，以及THEi畢業生陳卓琳（Karen）

THEi與香港海洋公園萬豪酒店合作研發的VR教學平台，前後共花了一年時間籌備和製作。該酒店的人力資源總監姚小姐表示，受疫情影響，過去一年難以安排實體參觀活動，為令同學更熟知酒店運作，遂與院方合作利用VR技術建構全新的虛擬酒店學習體驗。「相較傳統形式，VR教學平台不會受到疫情及空間限制，同學們可以隨時隨地進行考察學習，了解酒店的工作環境。」

透過VR影像，同學可以360度全方位參觀酒店各部門的運作情況，輕鬆由前堂「走」到餐廳，點擊畫面更可即時查看相關詳情介紹、示範短片，甚至更可按需要將3D影像切換成平面圖，或重播虛擬接待人員的講解片段，確保不會錯過教學重點。

▲ 透過VR影像，同學可以360度全方位參觀酒店各部門的運作情況。

▲ THEi酒店及餐飲管理學系副教授梁建恒博士表示，院方一直與業界保持緊密連繫，致力培訓滿足業界需要的酒店管理人才。

THEi酒店及餐飲管理學系副教授梁建恒博士表示，隨着技術愈趨成熟，學院與酒店正商討加入更多互動元素，例如利用VR練習製作美點的流程、強化待客技巧等，藉此加深學習經歷，令學習效果更顯著。

▲ 香港海洋公園萬豪酒店人力資源總監姚小姐表示THEi的同學表現優秀，酒店未來更樂意聘請THEi的畢業生。

重視理論與實踐兼備 回應業界人才需要

為配合社會及業界對人才培訓的需求，THEi向來重視理論與實踐兼備，故此除了不時安排參觀酒店外，課程亦會安排同學在學期間往不同的酒店實習至少480小時，以實踐所學。學院積極與不同的酒店集團合作，為同學提供實習機會，萬豪國際集團就是其中之一。

姚小姐指，部門會為實習生度身設計培訓計劃，以一對一的形式由資深同事帶領及指導。她續指，酒店曾聘請THEi畢業生，當中不少表現優秀，期間亦獲晉升機會，酒店期望繼續與學院合作，培育未來酒店管理人才。



實習累積經驗 未畢業已獲聘

▲ 在短短一年時間便由海殿服務員擢升為海殿款接員陳卓琳（Karen）認為豐富的實習經驗有助她在職場上建立信心。

陳卓琳（Karen）是THEi「酒店營運管理（榮譽）文學士」課程2018年的畢業生，目前任職海洋公園萬豪酒店海殿款接員（Club Wing Agent），負責行政酒廊的日常營運工作。早已有志投身酒店業的她坦言，當初選讀THEi，除了因為課程內容涵蓋廣泛，其次就是被大量實習機會所吸引。

在校方安排下，Karen曾到過香港天際萬豪酒店實習，參與酒店前線的不同工作。憑着對酒店工作的熱誠和熟悉，加上良好的溝通和協作能力，結果Karen未畢業便已獲香港海洋公園萬豪酒店聘用，一直就職至今。她工作短短一年內便獲得晉升，可見其工作能力獲得認同。

親身職場體驗 助確立發展方向

▲ 曾翹山（Shirley）認為管家部的人才流失量大，發展機會相對於酒店其他部門為高。

同樣現職於香港海洋公園萬豪酒店的曾翹山（Shirley），也是THEi「酒店營運管理（榮譽）文學士」課程的畢業生。現於管家部任職的她，主要負責協調內部的日常房務管理。而選擇後勤崗位作為事業發展路向，原來與她過往的實習經驗有關。

「相較於形象光鮮的前堂工作，雖然管家部較多打點後勤及於房間內工作，但於酒店內部亦不乏晉升機會。」實習體驗不但讓Shirley對管家部加深了解，更令她確立發展路向，畢業後選擇管家部作為她事業的第一步，只經過短短9個月時間，她便獲得擢升機會。

「酒店營運管理（榮譽）文學士」學士學位課程已獲英國款接服務學會 (Institute of Hospitality (UK)認可。修讀課程的合資格同學可獲每年港幣$33,100政府學費資助¹。THEi同時提供多個專業為本學士學位課程予中六同學報讀，詳情請瀏覽 www.thei.edu.hk/admission。課程現正招生，有意報讀的同學可經VTC 網上入學申請系統 報名。

¹有關「為修讀香港自資學士學位提供的免入息審查資助計劃」(NMTSS)計劃之詳情，請瀏覽網頁www.cspe.edu.hk/nmtss

THEi「酒店營運管理（榮譽）文學士」學士學位課程

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電話查詢﹕3890 8222（工商及酒店旅遊管理學院）



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