【港鐵信號系統】港鐵指荃灣綫新信號系統更換工作嚴重拖慢　料難於原定2023年完成

▲ 港鐵稱2023年完成荃灣綫系統更換工程極具挑戰性。（資料圖片）

立法會交通鐵路小組委員會今日（9日）討論港鐵提升鐵路信號系統的進展。港鐵指，最近東鐵綫信號系統更新出現事故，決定一併加強其他軟件的檢視及測試工作，加上負責檢測軟件的承辦商在加拿大的工作室受疫情影響，工作進度嚴重拖慢，相信要在2023年完成荃灣綫系統更換工程極具挑戰性。

港鐵車務總監李家潤指，更換信號系統極具複雜性，工程相當艱巨，安全是大前提，絕不能操之過急。自2019年3月荃灣綫新信號系統測試發生事故後，港鐵正落實事故調查報告要求落實的各項改善措施，全力建構全新信號系統軟件。

他續指，東鐵綫經驗讓港鐵可以參考和借鑑，特別是承辦商對軟件檢視和測試工作，會一併加強相關工作，但在工程複雜性而滿足安全穩妥的大前提下，相信要在2023年完成荃灣綫系統更換工程極具挑戰性。

港鐵車務工程總管吳偉鴻指，信號系統更換工程進度受多個因素影響，包括技術工作複雜程度高；港鐵亦參考東鐵綫信號系統更新的經驗，再進一步加強軟件檢視和測試工作；而承辦商在加拿大多倫多軟件測試工程，因當地疫情嚴重影響工作進度。港鐵正全力跟進，督促承辦商加緊工作，在安全和可靠的大前提下盡力追回進度。

新民黨葉劉淑儀質疑，港鐵在兩年前的事故後對承辦商有何跟進工作。建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓關注，港鐵當初用33億元為7條路線更換信號系統，質疑現時是否已超支。實政圓桌田北辰則指，據他了解，承辦商所構建的後備系統一直達不到政府的安全要求，預計支出已超出原定的33億，至少超過50億元，建議港鐵放棄設計後備系統。

港鐵車務總監李家潤說，事故後已與承辦商達成協議，包括跟進賠償等問題，但無回應超支問題，僅稱港鐵會在內部資源方面確保做好工程。他又指，已停用提供額外後備系統的第三部電腦（Computer C），改為只使用主副電腦。

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記者：陳子謙