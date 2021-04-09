【校長專欄】天下沒有教不會的孩子 福小校長：只有不會教的成人

▲ Eva校長認為，天下沒有教不會的孩子，只有不會教的成人。

Boomer這個用詞，已不再只是指戰後嬰兒潮的一代人，或泛指年輕人覺得老套的長輩，同時亦可讓我們自嘲一番！我們對於「近朱者赤、近墨者黑」的概念一定不會陌生，在教導子女、作育英才的時候，總會常常掛在口唇邊。然而，有否想過，年輕人聽到這些說法，反而會令其價值觀變得混亂？

經常聽到有父母抱怨：「今年我的兒子班上有一位同學十分曳，千萬不要讓我的兒子跟他一起坐」。有的甚或教導子女：「唔好同佢做朋友」、「佢做啲咩曳嘢，你話比老師聽」......

值得大家反思的是，社會上有不少聲音呼籲我們要接納更生人士，包容多元價值。就算行為不好的人，是否應一世被孤立？他們不需要朋友嗎？話說回來，我們如果經常灌輸子女「近朱者赤、近墨者黑」這概念，似乎與上述說法有點兒矛盾。

加上，在現實環境中，在家靠父母，出外靠朋友。當孩子長大了，爹親娘親，似乎不及朋友親。如果有長輩批評他們的朋友，用他們的說法，就是「難聽過粗口」。

鏡頭一轉，我們試把學校的情境，套入職場世界：「新嚟那位同事正一怪人，千祈唔好安排佢同我坐」、「呢個人做嘢好甩漏，唔好要我同佢做拍擋」、「老闆，佢又跟甩嘢喇」......但在現代社會職場上，人緣對事業發展及快樂人生非常重要，辦公室百態，都是蘊藏一些影響人際關係的價值觀。

每個人均有長處及短處，如果一個人只着眼於別人的短處，或因一個人的短處，而對其長處視而不見的話，這個人的人際關係一定不會好，最後很容易在群體中被淘汰。然而，為何成年人也會這樣？也許，就是因小時候未能學懂包容別人、不懂欣賞別人優點等這些價值觀，早已根深蒂固，種在心裡。

那麼，作為父母，我們可以怎麼辦？怎樣教導子女不那麼輕易受別人影響？道理既易亦難：不二法就是身教及良好的價值觀教育，教導子女在包容別人的同時，不要人云亦云，只做對人對己有好處和正確的事，成就別人同時也成就自己。

當子女習慣自行對任何人與事衡量過利害得失，並對自己的決定承擔責任，久而久之，就能作出正確的決定，家長便不用經常擔心他們輕易受別人影響。說到這裡，就會有家長大聲疾呼：「我家的孩子就是不懂對自己負責任......」，然而，教養孩子的價值觀，就是要從小開始培養，也要堅持從一而終，更要身教。須知道，天下沒有教不會的孩子，只有不會教的成人。

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