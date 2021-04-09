【食用安全】打開網購麵包包裝跳出生猛老鼠　懷孕9月婦人：裡面很多老鼠屎

▲ 一名孕婦網購麵包，打開包裝驚見生猛老鼠。

吃麵包附送老鼠？上海一名孕婦本周二（6日）用App網購麵包，打開包裝盒後卻跑出一隻活老鼠，並在家中亂竄嚇到她花容失色，麵包上更留有老鼠屎。事後店方致歉，並表示願以10倍價錢賠償，惟事主拒絕，目前當地監管局已調查事件。

據《澎湃新聞》報道，該名嚴姓孕婦中午用App在上海盒馬鮮生丁香國際門市購買一款產品「幸運生吐司」。晚上她想吃麵包，丈夫打開包裝盒後，卻竄出一隻活生生的老鼠，嚇得她花容失色。

她表示，老鼠藏身紙盒和麵包包裝袋之間的空隙，麵包上面更留下一堆老鼠屎。為捕捉老鼠，夫婦二人購買老鼠貼，放在牠竄進的範圍。最終，他們成功捕獲老鼠，該老鼠更在黏貼上抖動。懷孕9個月的嚴女士表示，若是自己去打開包裝，恐怕被嚇至早產了。

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事後嚴女士聯絡盒馬鮮生的客戶服務員，店方致歉，並表示願以10倍價錢賠償，要求取回麵包進行內部調查。嚴女士拒絕，要求第三方徹查事件：

我不敢想像這種被老鼠污染過的熟食，一旦被孕婦和小朋友們吃了會怎麼樣！生產線必須徹頭徹尾檢查！

她表示，事後把麵包交給工作人員檢查，拆開包裝袋後，發現「吐司裡面已經被蛀空一半」，她估計老鼠可能藏身麵包內部，因為麵包內外也有老鼠屎。但有網友質疑，老鼠會否是來自他們家。嚴女士取出客廳的閉路電視片段，對照每個時間點，確認不是家中本來就有老鼠。

點擊圖片看事主回覆網友問題：

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涉事產品已全面下架

店方負責人表示，產品由第三方供應，目前所有門市已把該款麵包下架，並進行內部調查。供應商則指，他們全程360度無死角監控，沒發現老鼠蹤跡，但指盒馬有較多監控盲點。

昨日（8日）上海浦東市場監管局就事件展開調查，目前涉事產品已全面下架，同一批次產品亦已全部銷毀。當局將進一步調查，同時亦已要求涉事企業全面自我調查。

老鼠可傳播多種疾病

根據食物環境衞生署及衞生防護中心的資料，老鼠是一些致病病毒、立克次氏體、細菌等的貯存宿主，主要透過四種途徑侵入人體：

鼠體外寄生蟲，如蚤、蜱、蟎等

鼠帶有病原體的排泄物污染水源或食物致病

直接接觸鼠的排泄物

鼠咬傷人體

透過老鼠直接或間接傳播的疾病包括：鼠疫、鼠斑疹傷寒、斑疹熱、叢林斑疹傷寒漢、坦病毒感染、鼠咬熱等。市民應妥善儲存食物於有蓋的容器內，並小心貯存及處理寵物的食物，避免成為齧齒動物的食物；丟棄的垃圾及廚餘應放在有蓋垃圾桶，並須每天清理。

同時，亦要減少接觸齧齒動物（如老鼠），避免接觸牠們及受其排泄物污染的地方；切勿用雙手直接接觸齧齒動物；接觸動物後，要立即用梘液和清水洗手，而受污染的地方應進行消毒；及如有任何傷口，應盡快清潔受損的皮膚，並用防水敷料妥善覆蓋傷口。

市民處理鼠屍時，要注意個人及環境衞生，戴上膠手套 (如有需要可戴口罩)，切勿徒手收拾。使用一般家居消毒藥水或稀釋漂白水徹底清洗和消毒鼠觸碰過的地方、衣物及用具；脫下手套前，應用水沖洗手套，然後以家居消毒藥水或稀釋漂白水清潔。脫下手套後，應以肥皂和水徹底清潔雙手。

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責任編輯：羅嘉欣