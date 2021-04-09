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【藝術Staycation】青年旅舍推正念藝術住宿套餐　設工作坊親近大自然療癒身心【內附連結】

休閒消費 12:08 2021/04/09

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熱門 方東昇 校長專欄 復必泰疫苗 林鍾一戰 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

（青年旅舍圖片）

人人都去 Staycation，除了享受自助餐及歎酒店奢華住宿，Staycation也可以親近大自然及療癒身心。香港青年旅舍協會白普理賽馬會大美督青年旅舍在4月及5月便分別推出兩個正念藝術工作坊住宿套餐，讓大家遠離繁華都市，利用周末叉叉電、打打氣，吸收正能量……從藝術中了解自己！

禪繞畫。（青年旅舍圖片）

工作坊包括色彩班斕的正念曼陀羅藝術、隨心創作的禪繞畫，毋須任何繪畫技巧，便可透過點綫構圖達到放鬆、平靜及自我療癒的效果；過程中讓你減壓，療癒心靈！還有Blossom Life的藝術治療執行師親身指導。

正念曼陀羅藝術。（青年旅舍圖片）


正念藝術工作坊住宿套餐可4人享用，包括1晚指定住宿、導師費及工作坊，收費$988，6歲以上便可參加，適合閨蜜同行或一家大細齊參與。

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大美督旅舍鄰近船灣淡水湖主壩，可感受小隱世的寧靜。除了藝術住宿計劃，4月份還有野餐郊遊住宿套餐，可以入住特色房型之餘，亦可免費借用指定野餐用品，最適合打卡；繽紛帳幕宿舍的客人更加可以免費借用電烤爐，享受方便又美味嘅燒烤大餐！

正念禪繞藝術工作坊

入住日期：5月1日

正念曼陀羅藝術工作坊

入住日期：4月24日或5月8日

費用：$988

記者：李越樺

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