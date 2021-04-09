【不日成婚】朱柏康傳錯短訊給惡妻　陳家樂自爆試過出醜經歷

▲ 戲中三人甚有火花。

《不日成婚》上映以來被觀眾讚為近年罕見的本土瘋狂喜劇，其中朱栢康飾演的灰熊，想傳短訊暱稱談善言所飾的惡妻Jenny為「傻瓜」，誰知不慎打錯字，兩位兄弟陳家樂（飾演阿佳）及岑珈其（飾演阿健）在身旁替灰熊加油打氣，場面既緊張又爆笑！



陳家樂笑言，從接到劇本、圍讀、排戲，以至現場埋位，拍攝這一場戲時，他與朱康、珈其都很難忍笑，「實在笑得有點過分，導演想極力控制場面，正式開機時，我們都要盡量忍笑，反而NG不算太多。」

原來這個打錯短訊的笑話，恰恰就出現在家樂身上，他自爆：「直至這一刻，我都不太懂得去打這個『瓜』字，跟灰熊一樣，唯有先打個『西』字，再搜尋個『瓜』字，慶幸未試過不小心忘記刪去『西』字，但已感覺這個笑話好真實！」

▲ 《不日成婚》被讚爆笑。

有觀眾認為，《不日成婚》三男主角甚有當年《風塵三俠》的影子，家樂表示要歸功於導演：「我也想不到大家咁啱key，導演安排好好，埋位前花了幾個月時間排戲，又替我們相約飯局，傾劇本、講無聊嘢，將氣氛保持得好好，只要三個人走在一起，不需要怎麼培養默契，好自然就有這種情緒，直接將處之道演出來！」



朱康亦贊同家樂的看法：「拍攝前，導演用了長時間跟演員圍讀、傾劇本、建立角色，加上我們早已認識，一埋位，自然好放得開！」

▲ 朱柏康跟談善言演夫妻。

朱康記得，拍攝打錯短訊這一場，導演剛巧提出「忍笑龍虎榜」比賽，最不能忍笑的一個，將要接受大懲罰請食飯！

朱康推測，家樂會是「請客」大熱：「因為他是一個誠實的好孩子，每次都會主動招認自己忍不住笑，我跟珈其相對較狡猾，總會辯稱是劇情一部分，不過家樂漸漸吸取教訓，學懂和導演說，忍不住笑是演技！」