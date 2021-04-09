【太魯閣號出軌】修復最難非技術而是心痛罹難幼童　遺體修復師難忍淚水：實在縫不下去

▲ 遺體修復師表示，修復最難非技術而是心痛罹難幼童。

台鐵太魯閣號日前發生出軌事故，造成50人死亡、逾210人受傷。其中，罹難者包括1名6歲及1名4歲幼童。義務遺體修復團體「76行者」表示，修復技術上從來都沒有困難，困難的是心痛幼童小小年紀就遭遇意外，遺體嚴重破損。修復師甚至因為傷感而要頻繁離開工作台，到外面大哭、平伏心情。

「76行者」發言人王薇君表示，很多人都會好奇修復時甚麼地方最困難，但其實技術從來都不是困難的，困難的是心裏那個檻，過不去，尤其面對小孩子。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

是次意外是「76行者」遇過最嚴重的一次，罹難者大多殘破不全，修復時看到慘狀實在「縫不下去」，而工作時也不能哭，所以修復師都會離開工作台，到外面大哭、嘆口氣、深呼吸完後回去再縫。尤其是處理小孩子時，修復師離開得更頻繁。

我們是人，我們也是人心肉做，我們很難受。小孩那個像娃娃的臉，嘴唇翹翹的，很俏皮可愛的樣子，然後再去對比她的傷勢，你沒有辦法…就算是彪形大漢都是轉過頭去掉淚。現場大家心裏承擔了很多。

「76行者」召集人陳修將曾接受TOPick訪問時表示，團隊間已有默契，如遇上情緒忍不住的時刻，例如修復嬰兒遺體時感到不捨、難過，但又不能讓整個團隊的工作停下來，大家就會自己停下來手上的工作，默默走出去哭一下。

如你有保健美顏減肥心得、抗病經歷想分享，或對都市病症存疑，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

TOPick登陸MeWe啦：https：//mewe.com/p/topick

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣