  • 22°C
香港時間 : 2021409日 (週五) 13:36
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 方東昇 校長專欄 復必泰疫苗 林鍾一戰 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【尋人記】97年小炒王長大投身金融界　金句王方東昇：不怕跌倒最重要跌得早

娛樂 13:04 2021/04/09

分享：

熱門 方東昇 校長專欄 復必泰疫苗 林鍾一戰 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

97年小炒王今投身金融界。

由方東昇、黃曉瑩、李曉欣及黃靖婷主持的TVB新節目《尋人記》，以尋找昔日的新聞故事主角，對比他們今昔的生活為內容。《尋人記》在昨晚（4月8日）播出的第4集，主角是1997年尚是小孩的「小炒王」張浩源（前張源源），對數字一向敏感的張浩源現在金融才俊。

其實這次的《尋人記》主角張浩源，因為1997年炒郵票風氣狂熱，令當時11歲的他也學會炒郵票。張浩源曾凌晨4時去買郵票，又試過到中環郵局打印再趕上學，不過他說買賣郵票沒有影響學業。

【尋人記】30年前英皇書院「電腦王子」無悔重讀　今變兩子之父大仔做師弟成IT尖子

1997年，11歲的張浩源因炒賣郵票成為新聞主角。（節目截圖）

母憂炒賣風影響兒子個性

但張媽媽認為炒郵票影響學業，而張浩源也因為上午去排隊無時間溫習，令平時默書應有10多分的張浩源只有50分。他當時回應：「覺得這是小事，到英文科真的考試默書呈上教育署時才重要，我就不會去買。」

在1998年，張浩源再次受訪，可惜當時炒郵票風氣已不再，他改為收集硬幣，令張媽媽十分擔心炒風會影響兒子變得投機和不踏實，她只好循循善誘教導。

張浩源承諾：「我覺得我長大後會炒一點點，不會全職炒，會找份工作，業餘時間才炒。」媽媽和記者一致認同現在當然會這樣說。張浩源肯定表示：「應該不會，我自己有主動權。」

    點擊圖片放大
    +6
    +5

【尋人記】昔日11歲家姐屋邨湊弟妹　35年後住私樓育2子成幸福全職媽

金融界才俊由唐樓到私樓

在《尋人記》內，方東昇一行人憑舊同事的線索，只知昔日主角名叫張源源和住在紅磡舊居唐樓「乜乜圍」，方東昇決定落區尋人，幾經辛苦，終於在開業四十多年的洗衣舖問出張源源的下落。

方東昇不禁說出：「所以話落區很重要，一問舊街坊，人與人之間的聯繫依然很強，真的沒想到。」

方東昇金句再現。（節目截圖）

輾轉之下方東昇終於更找到前名張源源的張浩源，他表示因前名疊字較女性化，所以選了較男性化的名字，所以網上找不到有關「張源源」的事，他們更重遊昔日受訪地點尖沙咀郵政局。

相隔24年，對數字敏感的張浩源大學讀會計系，畢業後投身金融界，一做十多年，他表示：「我的職業負責新股上巿，簡單來說有公司想上巿，在香港港交所掛牌，我負責以保薦人的角色幫公司掛牌。」

昔日的「小炒王」，現今注重投資多過投機，張浩源也實踐了自己當年的承諾，沒有沉迷於投機，事業有成的他也從紅磡的唐樓搬到黃埔區內的高尚住宅半島豪庭。

重遊舊地。（節目截圖）

與攝影師相隔23年再相遇

後來方東昇到張浩源在黃埔的新居看郵票，張浩源笑言自手持一大堆「蟹貨」，他回憶：「整副家當沒了，跌得最慘是這次，趁早學懂也是好事。」

方東昇立即金句王上身：「不怕跌倒，最重要跌得早。」，張浩源再補一句：「也不要跌得深。」

    點擊圖片放大
    +8
    +7

節目的另一個奇妙之處，便是張浩源三次的訪問，均由同一位攝影師尹德明操刀，張浩源和尹德明得悉後也表示驚訝，只有在旁的張媽媽一早認出尹德明，打算在拍攝後相認。

同場加映：林珊珊林子善訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【尋人記】《星期日檔案》「肥仔」28年後再受訪　自我勉勵：減肥是沒有捷徑
11:36 2021/04/07
【尋人記】《星期日檔案》「肥仔」28年後再受訪　自我勉勵：減肥是沒有捷徑
【尋人記】方東昇學生時代舊照出土　自小任辯論隊隊長富語言天份
11:20 2021/04/07
【尋人記】方東昇學生時代舊照出土　自小任辯論隊隊長富語言天份
【尋人記】黃曉瑩與方東昇合作無間人氣急升　接羅鈺文棒成TVB新聞之花
18:23 2021/04/08
【尋人記】黃曉瑩與方東昇合作無間人氣急升　接羅鈺文棒成TVB新聞之花
方東昇 娛樂人物職業 主播 爸媽心聲 家庭教育 家庭關係 尋人記 大學 金融 郵票

最高瀏覽

【靚太安樂窩】80後港男買六合彩及買馬贏130萬　買工廈再樓換樓低於市價購入何文田私樓
12:12 2021/04/08
【靚太安樂窩】80後港男買六合彩及買馬贏130萬　買工廈再樓換樓低於市價購入何文田私樓
【賞你住】市民4月9日起可憑收據預訂參與酒店staycation　一文看清10大注意事項
15:06 2021/04/08
【賞你住】市民4月9日起可憑收據預訂參與酒店staycation　一文看清10大注意事項
【太魯閣號出軌】女友重傷送院急飛車照顧　演員男友驚見床邊新歡︰沒法接受背叛
10:52 2021/04/08
【太魯閣號出軌】女友重傷送院急飛車照顧　演員男友驚見床邊新歡︰沒法接受背叛