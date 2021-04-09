【尋人記】97年小炒王長大投身金融界　金句王方東昇：不怕跌倒最重要跌得早

▲ 97年小炒王今投身金融界。

由方東昇、黃曉瑩、李曉欣及黃靖婷主持的TVB新節目《尋人記》，以尋找昔日的新聞故事主角，對比他們今昔的生活為內容。《尋人記》在昨晚（4月8日）播出的第4集，主角是1997年尚是小孩的「小炒王」張浩源（前張源源），對數字一向敏感的張浩源現在金融才俊。

其實這次的《尋人記》主角張浩源，因為1997年炒郵票風氣狂熱，令當時11歲的他也學會炒郵票。張浩源曾凌晨4時去買郵票，又試過到中環郵局打印再趕上學，不過他說買賣郵票沒有影響學業。

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▲ 1997年，11歲的張浩源因炒賣郵票成為新聞主角。（節目截圖）

母憂炒賣風影響兒子個性

但張媽媽認為炒郵票影響學業，而張浩源也因為上午去排隊無時間溫習，令平時默書應有10多分的張浩源只有50分。他當時回應：「覺得這是小事，到英文科真的考試默書呈上教育署時才重要，我就不會去買。」

在1998年，張浩源再次受訪，可惜當時炒郵票風氣已不再，他改為收集硬幣，令張媽媽十分擔心炒風會影響兒子變得投機和不踏實，她只好循循善誘教導。

張浩源承諾：「我覺得我長大後會炒一點點，不會全職炒，會找份工作，業餘時間才炒。」媽媽和記者一致認同現在當然會這樣說。張浩源肯定表示：「應該不會，我自己有主動權。」

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金融界才俊由唐樓到私樓

在《尋人記》內，方東昇一行人憑舊同事的線索，只知昔日主角名叫張源源和住在紅磡舊居唐樓「乜乜圍」，方東昇決定落區尋人，幾經辛苦，終於在開業四十多年的洗衣舖問出張源源的下落。

方東昇不禁說出：「所以話落區很重要，一問舊街坊，人與人之間的聯繫依然很強，真的沒想到。」

▲ 方東昇金句再現。（節目截圖）

輾轉之下方東昇終於更找到前名張源源的張浩源，他表示因前名疊字較女性化，所以選了較男性化的名字，所以網上找不到有關「張源源」的事，他們更重遊昔日受訪地點尖沙咀郵政局。

相隔24年，對數字敏感的張浩源大學讀會計系，畢業後投身金融界，一做十多年，他表示：「我的職業負責新股上巿，簡單來說有公司想上巿，在香港港交所掛牌，我負責以保薦人的角色幫公司掛牌。」

昔日的「小炒王」，現今注重投資多過投機，張浩源也實踐了自己當年的承諾，沒有沉迷於投機，事業有成的他也從紅磡的唐樓搬到黃埔區內的高尚住宅半島豪庭。

▲ 重遊舊地。（節目截圖）

與攝影師相隔23年再相遇

後來方東昇到張浩源在黃埔的新居看郵票，張浩源笑言自手持一大堆「蟹貨」，他回憶：「整副家當沒了，跌得最慘是這次，趁早學懂也是好事。」

方東昇立即金句王上身：「不怕跌倒，最重要跌得早。」，張浩源再補一句：「也不要跌得深。」

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節目的另一個奇妙之處，便是張浩源三次的訪問，均由同一位攝影師尹德明操刀，張浩源和尹德明得悉後也表示驚訝，只有在旁的張媽媽一早認出尹德明，打算在拍攝後相認。

同場加映：林珊珊林子善訪問