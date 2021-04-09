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【恐怖家長】父母不滿3歲雙胞胎細仔哭鬧瀨尿　鎖浴室虐打致腦出血昏迷11日亡

親子 13:06 2021/04/09

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台灣一對父母不滿3歲雙胞胎細仔瀨尿，把他鎖浴室虐打致腦出血，男童昏迷11日死亡。

虐兒事件一宗也嫌多，更氣憤的是施虐者是孩子的至親。台灣一對父母疑不滿3歲雙胞胎細仔哭鬧及頻頻尿濕褲，竟狠下毒手，把兒子鎖在浴室作懲罰，更虐打他致腦出血昏迷。男童留醫11日不幸死亡，當地警方已拘捕涉案的男童父母。

男童滿身傷痕疑受虐

綜合台灣傳媒報道，南投地方檢察署於上月21日接獲南投縣警察局南投分局通報，一名約3歲的林姓男童遭父親推倒昏迷。醫生為男童檢查時，發現他滿身都是新舊傷痕，懷疑他長期受到虐待，於是報警求助。

男童身體有很多創傷及受虐痕跡，除了全身多處瘀傷外，還有視網膜出血、雙側急性硬腦膜出血等，醫生認為傷勢足以影響男童的身心發展。南投地檢署接報後，以重大虐童案處理，亦到醫院了解男童的情況。

父母難忍兒子哭鬧瀨尿

據知男童有一個雙胞胎哥哥，他原本由嫲嫲照顧，哥哥則與父母同住。不過，自從嫲嫲患癌後，他在數月前轉交父母照顧，疑父母難忍他經常哭鬧，又不時尿濕褲子，於是把他鎖在浴室並虐打他。

3月21日，男童被送往醫院搶救，最終留醫11日，於4月1日晚上離世。經法醫檢驗後，證實受害男童的頭部、頸部、四肢及身體均有多處新舊傷痕，而且頭部硬腦膜下出血、嚴重腦水腫、視網膜出血等。

嫲嫲不忍新抱惡待孫兒

男童的父母已遭收押，而沒有受虐的哥哥則交由爺爺嫲嫲照顧。林姓夫婦涉及殺人未遂、妨害幼童發育、傷害等嚴重罪行。

有當地傳媒到林家了解，一名鄰居表示很少見到林姓夫婦，曾見過雙胞胎哥哥，感覺他頗乖巧，但未遇過受害男童。另一名鄰居聽聞受害男童曾被撞牆，之後父母才把他送院。而受害男童的嫲嫲向傳媒透露，她不忍新抱惡待小孫兒，因此把他接回來照顧，因身體不好才交回兒媳，不料卻發生慘劇。

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責任編輯：王明芳

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