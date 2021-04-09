【誘拍裸照】涉誘騙少女拍照兼性交舞台劇導演黃嘉威囚7年半　官斥利用專業誘騙少女作洩慾工具

▲ 涉誘騙少女拍照兼性交舞台劇導演黃嘉威囚7年半。（資料圖片）

現年39歲的舞台劇導演黃嘉威，涉藉物色女模特兒拍照為由，分別相約4名13至15歲少女到賓館拍性感照或裸照，又與部分少女性交及口交，並將過程攝錄。黃早前於高等法院承認非禮及非法性交等共18項控罪，還押至今（9日）判刑。法官引述心理報告指，被告因父親生意失敗後失蹤而嚴重缺乏安全感，藉與朋友進行隨性行為以滿足性慾，享受被呵護的感覺。法官斥責被告利用專業及金錢利誘年輕少女作為洩慾工具，案件精心部署及策劃，誘騙年輕及入世未深的事主，考慮到案件持續4年等嚴重性，共判監7年半。



被告黃嘉威（39歲），早前承認10項向16歲以下兒童作出猥褻行為罪、6項及製作兒童色情物品、1項企圖製作兒童色情物品及1項非法性交罪。



法官判刑時引述事主A創傷報告指，事主年幼時受到被告恐嚇作為性的發洩工具，受到嚴重心理折磨，致整個青春期被毀。A因長期遭被告的洗腦影響，事後置身無助的感覺，生活在羞愧之中，須接受心理治療，以重建自信及對其他人信任。



至於被告的心理及精神報告指，被告沒有精神病，亦沒有任何性癖症包括戀童癖。被告於演藝學院讀書期間，因父親生意失敗破產，並於訴訟期間失蹤一段時間，令被告嚴重缺乏安全感，及後被告因工作不穩定，令此感覺更為強烈。



法官指報告透露，被告與學習及工作上的朋友進行隨意性行為以滿足性慾，享受被呵護的感覺，而毋須負任何責任。報告又指被告控制涉案女童過程中，令他得到工作上得不到的滿足感。被告於人前表現一切美好，因他不會向別人求助及透露個人問題，卻生活在不安全及不踏實感覺中，建議他接受壓力管理及性慾控制的心理治療。



法官引述被告求情指，被告自2007年於演藝學院畢業後擔任舞台劇演藝工作，翌年開始於不同中學擔任戲劇導師，及至2018年平均月入約4.5萬元。



代表律師呈上109封求情信，包括由被告及其家人，以及其他不同背景及行業人士撰寫，被告表示深感悔意，其他人亦對被告有良好評價。法官指代表律師求情指，被告因一時未能控制自己慾念而犯案，還押兩年間已作出反省。



法官指被告於案發時為逾30歲成年人，卻利用專業及金錢利誘年輕少女作為洩慾工具，雖然報告指被告稱從中可得到日常生活及工作中不能得到的滿足感，惟被告犯案因不能控制性慾，不安份已有1名相處多年的女友，經常沉溺於隨性旳性行為中。



法官指被告比案中事主年長19至22年，4名事主某程度上因對其信任及所作出之承諾才赴約，被告利用事主對其信任以得到渴望的猥褻目的，案件精心部署及策劃，誘騙年輕及入世未深的事主。從事主A報告指，她因事件令其於這創傷下，不快地渡過人生的青春期，其餘事主拒絕提供報告，法官認為事件對她們有一定深遠影響，望她們得到適當心理治療。



法官考慮到本案持續4年，被告有計劃及持續犯案等嚴重性，就18項控罪判處入獄7年半。



事發於2014年7月1日至2018年7月5日期間，涉及4名事主A、B、C及D，事發時13至15歲，其中A涉及6項向16歲以下兒童作出猥褻行為及2項及製作兒童色情物品罪。



案情指，A於2014年初13歲時透過網上平台認識被告，當時被告自稱是攝影師，正物色女模特兒，A同意及於同年7月應約到荃灣一賓館拍照。A最初穿上衣服，被告其後要求她換上性感內衣，並指導她擺出性感姿勢拍照，最終A被要求脫光衣服，由被告拍下裸照。



其後被告替A蒙上眼睛，並要求替他口交，A於不自願下照辦。及後，被告多次相約A拍照及要求口交，A因已習慣而未有反抗。及至16歲時，被告得知與A男友有性行為，亦要求與A性交，A同意，自此至17歲時，A每月與被告性交1次。



及後男友發現被告與A的whatsapp對話而報警，警方安排A赴約時拘捕被告，警方並於其手機及電腦發現涉及4名事主的裸照，以及口交和性交片段，涉案相片共3,488張，片段則共40段，因而揭發案中另涉3名事主。被告警誡下稱相片及片段均自用，並沒有向外流出，並稱不知道部份少女未滿16歲。



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記者：林育慧