HIT推出全新冷凍貨櫃遙距監察系統　覆蓋量成為大灣區最多

▲ 堆場中的冷凍貨櫃。（香港國際貨櫃碼頭圖片）

香港國際貨櫃碼頭（HIT）宣布，推出全新冷凍貨櫃遙距監察系統，以數碼科技全天候監控冷凍貨櫃，更緊密及精準地監控貨櫃狀況，包括溫度、濕度、二氧化碳水平等)，進一步提升碼頭操作效率及工業安全，並抓緊冷鏈物流市場的增長機遇。

去年本港共處理約90萬個標準冷凍貨櫃，是華南地區最大新鮮水果貿易中心。每年抵達香港的新鮮農產品價值超過30億美元，其中約60%被轉運往內地。香港已被公認為跨境水果運輸的首選港口，榴蓮及車厘子的運輸量正不斷增加。

全新冷凍貨櫃遙距監察系統現已於HIT、中遠—國際貨櫃碼頭及亞洲貨櫃碼頭全面投入運作，覆蓋量為大灣區之冠。過往技術人員需定期在戶外實地檢查冷凍貨櫃的狀況，並確保設施運作正常。當遙距監察系統投入運作後，不但省卻了技術人員親身進入堆場檢查的時間，同時提升工業安全。

此外，HIT更可緊密地監控冷凍貨櫃設施及提高準確度，為合作夥伴提供更高效、安全、可靠的服務，確保所有對溫度敏感的生活必需品，例如蔬果、凍肉、海鮮、奶類製品、化學品、化妝品、以及藥物和疫苗等醫療用品，能夠在整個流程中保持新鮮及有效。

HIT董事總經理馮錦洪表示，為了在急速變化的市場中保持領先地位，HIT多年來一直投放資源，致力透過創新科技、卓越營運和提升設施，加強競爭力。今次推出全新冷凍貨櫃遙距監察系統，是貨櫃碼頭運作數碼化的一個重要里程碑，將有助改善碼頭整體操作效率，提升競爭力，並進一步鞏固香港於冷鏈物流業的領導地位。

現時香港港口共有超過8,000個冷凍貨櫃插頭，數量冠絕華南地區碼頭，而處理冷凍貨櫃的能力更達華南地區任何一個碼頭的兩倍，令香港貨櫃碼頭在冷鏈市場上豎立了首屈一指的行業標準。

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記者：吳卓峰