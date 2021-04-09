【倉鼠被虐】3男童倉鼠當波踢媽媽懶理　元朗街坊見義勇為阻止︰拍咗片有證據報警

▲ 元朗有3名男童將倉鼠當波踢涉虐畜，在場的媽媽未有阻止。

父母要從小培養孩子有良好品德，如果讓子女養寵物，就有責任教導他們成為有責任的主人，善待寵物。日前元朗有3名男童在街上將倉鼠當波踢涉虐畜，在場媽媽見狀未有理會。一名好心女街坊見義勇為阻止，謊稱拍了影片，表示有證據可報警，加以阻嚇他們。

3位小朋友涉虐待倉鼠

該名女街坊於4月5日（星期一）在facebook群組「我食在元朗。你卻在大牌檔」發帖，她希望各位網民街坊「幫下眼」，留意男童有否再次將倉鼠當波踢，如見狀要上前阻止，不希望再次有同類涉虐畜事件發生。事發在4月5日大約晚上9時，在元朗圖書館對出空地，該名好心街坊指出︰

見到有3個講普通話嘅小朋友，將隻放咗喺個波入面嘅倉鼠拎嚟踢，報咗愛協但佢哋話未有人喺新界區幫到手，已經同咗佢哋其中一個嘅阿媽講返發生咩事。

▲ 3名男童踢在球內的倉鼠。（圖片︰「我食在元朗。你卻在大牌檔」fb）

街坊投訴 男童母才喝止

女網民同時上載2張相片，她表示本想拍攝影片有更多證據，但當拿手機再拍片時，男童已停止踢倉鼠。她為了加強阻嚇性，謊稱拍了影片，而她臨走前，男童媽媽已經拿回倉鼠，不讓小朋友再玩，希望倉鼠平安沒大礙。

個阿媽喺我面前大聲喝咗佢哋幾個，再係咁就會被人拉去警局，我自己都同咗佢哋講，我拍咗片有證據可以報警（諗住大咗佢先），惟有希望個阿媽管得住……

網民斥責孩子沒家教

她出帖的目的希望大家如果不幸見到又再發生，可以幫手拍下影片，方便做證據。街坊網民紛紛留言，大讚她出手阻止，同時更多人斥責孩子沒家教，希望倉鼠平安。更多留言點擊下圖︰

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責任編輯︰王明芳