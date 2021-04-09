【林作請人】列十大條件聘秘書首要傾慕林作　網民推薦麥明詩及林母：重點是免費

▲ 林作列十大條件聘私人秘書，網民推薦麥明詩與林作母親：「重點是免費。」

林作在昨日凌晨於其社交平台招聘秘書，並列出十大條件，包括要真心欣賞林作、英文文書及溝通流利、不能太年輕等等，雖然要求多多，但講明起薪不會太高。網民細看過林作對新任秘書的要求，笑謂應該只得他的前女友麥明詩及其母王莉妮符合資格。

於牛津畢業，曾是資深大律師清洪的徒弟的林作，於2017年放棄其專業認可，轉投保險業。自此林作經常在社交網站講述他的業績狀況、旗下的「林作保險」團隊發發展蓬勃等等，不時說自己登上業績榜榜首，團隊人數不斷上升。

▲ 林作昨日在其社交平台出招聘廣告。（facebook圖片）

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昨日凌晨林作在社交網站表示，由於其保險團隊突破40人，正在考保險試想要入隊的人數亦超過12人，本來的私人秘書工作壓力實在太大，故急需聘請多一多秘書分擔工作，列舉出十大「苛刻」條件，條件如下：

1. 你要真心欣賞林作。不能是繼拳賽記者會後才開始，必須是早已傾慕。我很注重忠誠度。沒有忠誠度，不請。 2. 要有從事保險經驗。本人不能重新培訓一個新人，沒有這個時間，業務繁重，而本人將會是打破本公司紀錄兩年間成為總監的第一人，聘請的秘書會是總監級秘書。處理文書能力必須一流。 3. 年紀並無限制，但確實不能太年輕，否則難以管理林作保險幾十人團隊。 4. 需要有良好英語溝通能力，主要是寫，因為本人私底下基本上用英文。 5. 需要沈（沉）實型，工作時間必須在，能夠做到隨傳隨到，主要是電話上溝通。要有交帶，做事有條理，真正像個秘書。我需要WhatsApp上是個喜歡回覆人，多嘢講的人，不能沈（沉）默寡言。但不能煩。You must know your place. 6. 公私分明，不搞派系，不搞小圈子，有禮貌，對人尊重，做人嚴謹。 7. 有拍片及運用Social Media能力。因為本人完全靠呢味為生。 8. 本人聘請的是executive assistant, 需要幫助埋本人其他方面的工作，例如本人可能會參與節目拍攝方面需要的支援。 9. 本人期盼的是長期的合作，我們會親密無間。如果你不是打算建立長遠事業，非誠勿擾。 10. 鑒於本人目前團隊仍未達到總監級人數，目前開始的人工不會太高，但承諾在一年後本人升值後商討合理價格。我們是細價股，但可能是全港最激動人心的團隊。而你的老闆，將會是林作。

最後，林作更揚言其他團隊的秘書將獲優先考慮，因為已經實戰經驗：「冇錯，這是赤裸裸的挖角。想你的人生變得更有趣、事業可能更廣闊嗎？跟我。」

▲ 林作團隊人數不停上升。（facebook圖片）

網民直指剝削員工

帖文引來大量回應，有網民直指：「請到請給我們欣賞一下，好比要有三頭六臂咁。」

亦有網民笑謂：「跟著你最大鑊係無面，完全唔敢俾親戚朋友知。」

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有網民認真留言，覺得林作剝削員工：「坦白講其實要求好合理，但係要請咁嘅質素嘅Candidate 就應該俾返相應人工，你好意思講到明人工唔會高？點解要帶頭做一個剝削雇員嘅雇主？」

而最多人認同的留言和建議人員，正是林作的舊為：「麥明詩應該係最佳人選。」另外亦有網民笑指另一適合人選應該是林作的母親王莉妮，笑指她最親力親手，重點是免費。

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▲ 其次是林作母親王莉妮。（facebook圖片）

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