【林作請人】列十大條件聘秘書首要傾慕林作　網民推薦麥明詩及林母：重點是免費

林作在昨日凌晨於其社交平台招聘秘書,並列出十大條件,包括要真心欣賞林作、英文文書及溝通流利、不能太年輕等等,雖然要求多多,但講明起薪不會太高。網民細看過林作對新任秘書的要求,笑謂應該只得他的前女友麥明詩及其母王莉妮符合資格。

於牛津畢業,曾是資深大律師清洪的徒弟的林作,於2017年放棄其專業認可,轉投保險業。自此林作經常在社交網站講述他的業績狀況、旗下的「林作保險」團隊發發展蓬勃等等,不時說自己登上業績榜榜首,團隊人數不斷上升。

昨日凌晨林作在社交網站表示,由於其保險團隊突破40人,正在考保險試想要入隊的人數亦超過12人,本來的私人秘書工作壓力實在太大,故急需聘請多一多秘書分擔工作,列舉出十大「苛刻」條件,條件如下:

1. 你要真心欣賞林作。不能是繼拳賽記者會後才開始,必須是早已傾慕。我很注重忠誠度。沒有忠誠度,不請。

2. 要有從事保險經驗。本人不能重新培訓一個新人,沒有這個時間,業務繁重,而本人將會是打破本公司紀錄兩年間成為總監的第一人,聘請的秘書會是總監級秘書。處理文書能力必須一流。

3. 年紀並無限制,但確實不能太年輕,否則難以管理林作保險幾十人團隊。

4. 需要有良好英語溝通能力,主要是寫,因為本人私底下基本上用英文。

5. 需要沈(沉)實型,工作時間必須在,能夠做到隨傳隨到,主要是電話上溝通。要有交帶,做事有條理,真正像個秘書。我需要WhatsApp上是個喜歡回覆人,多嘢講的人,不能沈(沉)默寡言。但不能煩。You must know your place.

6. 公私分明,不搞派系,不搞小圈子,有禮貌,對人尊重,做人嚴謹。

7. 有拍片及運用Social Media能力。因為本人完全靠呢味為生。

8. 本人聘請的是executive assistant, 需要幫助埋本人其他方面的工作,例如本人可能會參與節目拍攝方面需要的支援。

9. 本人期盼的是長期的合作,我們會親密無間。如果你不是打算建立長遠事業,非誠勿擾。

10. 鑒於本人目前團隊仍未達到總監級人數,目前開始的人工不會太高,但承諾在一年後本人升值後商討合理價格。我們是細價股,但可能是全港最激動人心的團隊。而你的老闆,將會是林作。