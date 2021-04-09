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阿布泰多款產品被指未有中英雙語警告標籤　海關檢逾8800件貨物市值約40多萬

社會 12:46 2021/04/09

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阿布泰多款產品被指未有中英雙語警告標籤。

香港海關昨日（8日）阿布泰國生活百貨25間零售店舖及1個貨倉進行執法行動，檢獲14款懷疑違規沐浴露、家居清潔劑和衣物漂白劑。海關今日（9日）召開記者會解講執法行動。

海關總貿易管制主任陳國雄表示，海關早前接獲舉報，指一個連鎖集團位於荃灣及沙田的分店懷疑出售違規產品，海關隨即展開調查，在6間分店發現有14款沐浴露、家居清潔劑和衣物漂白劑沒有按法例要求，貼上就安全存放、使用、耗用或處置的中英雙語安全警告標籤。100多名海關人員昨日在集團位於全港多區的25間分店，及位於荃灣的貨倉檢獲8800多件違規貨品，零售價由6元至95元不等，市值共約40多萬元，一名該集團的33歲男董事被捕，正保釋候查。

陳國雄指出，根據《消費品安全條例》，消費品要同時展示中英文安全警告字句，並貼在產品的當眼位置，但檢獲的貨物中，12款產品只有泰文的警告字句，2款有泰文及英文警告標籤，當中有清潔劑表明對皮膚及眼睛會造成嚴重刺激，使用時需要戴手套；亦有沐浴露指明3歲以下小童不可使用。陳國雄說，這些都是對消費者來說重要的資訊，海關稍後亦會將產品交到政府化驗所，確保所有貨品沒有安全問題。

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陳國雄又表示，4千多件涉案貨物是從貨倉檢走，強調存放在貨倉內的貨品亦在法例的規管範圍內，指出管有用作出售用途的違規貨物亦會違法，又相信倉庫的貨品並非等待貼標籤，因此亦將倉庫貨物檢走。案件仍在調查中，不排除會有更多人被捕。

他說，3年以來，海關多次就消費品安全問題進行執法，並就當中18宗個案作檢控，產品包括家居用品、美容產品、電子產品等，而在疫情期間，海關亦着重檢查防疫用品的安全。

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記者：黃悅晴

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