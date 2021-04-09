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李尚正打拳唔憐香惜玉　盧頌恩鋼管舞感挫敗：真是年紀大喇！

娛樂 13:35 2021/04/09

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熱門 方東昇 校長專欄 復必泰疫苗 林鍾一戰 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

由李尚正、盧頌恩（妹頭）一同主持的香港開電視節目《臥底旅行團》及去年播出的《餓底外賣員》後，二人主持的全新節目《餓底送上門》將於下周一（4月12日）首播。

今輯節目繼續以「在家」消費為題，在疫情嚴重打擊下，香港各行各業為掙扎求存被迫轉型「送上門」，節目中，兩位主持將以身試探，測試各種上門服務有否中伏危機。

在節目中，合作無間的李尚正與盧頌恩，「在家」玩盡打泰拳、鋼管舞、健身、按摩、種菜、美髮等上門服務，其中妹頭表示對玩鋼管舞最為難忘。

她說：「第一次試玩，想不到在屋企都可以玩，真是幾難忘，加上Miss（鋼管舞導師）又好性感，其實事前自己都驚招架不到，到真正試玩時，我與阿正（李尚正）更到上不到條鋼管，令自己好大挫敗感，說到底自己之前都跳過舞，但現在自己連鋼管都上不到，真是年紀大喇。」

除跳鋼管舞外，妹頭指跟李尚正打泰拳亦十分惹笑。

她說：「我們都未學完那堂泰拳，已經忍不住要對打，見到阿正就好想打他，阿正都不會憐香惜玉，我們成日狗咬狗骨，他都不太當我是女仔，最終梗係阿正贏啦。」

撰文 : TOPick柴犬出動

李尚正 盧頌恩 疫情 新冠肺炎疫情 香港開電視 綜藝節目

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