【明星扮靚】39歲陳自瑤自揭養生茶凍齡秘方　YoYo 3招keep住零贅肉21吋纖腰【有片】

▲ 陳自瑤日前在Youtube Channel自揭凍齡秘方，YoYo指自己平日較少飲凍飲，並分享５種她在春天愛沖泡的養生茶。

一女之母陳自瑤（Yoyo），一直保養得宜，凍齡有術，絲毫不似39歲。日前，她在Youtube Channel揭其凍齡秘方之一，她指平日較少飲凍飲，並分享５種她在春天愛沖泡的養生茶，具有美顏、抗氧化等效果。

▲ 一向不好零食、甜品和汽水等致肥食物，大大減少了糖份的吸收。（facebook圖片）

【素顏前後】女星素顏照前後對比 佘詩曼+李佳芯+鄧麗欣「零添加女神」【多圖】

1. 玫瑰石斛花茶

玫瑰花向來有「女性恩物」之稱，有美容淡斑、疏肝解鬱、舒緩情緒、調節女性內分泌的作用，搭配被誊為「九大仙草之首」的石斛花，非常好的藥用價值，即使經常飲用也不會燥熱或寒涼。

2.桑椹南棗茶

桑椹的營養價值和維他命C均十分豐富，而花青素更比一般水果多，且有補血養肝、明目、烏髮等效果，搭配性質溫和的南棗，有補血作用，而並非紅棗的燥熱，可以減低身體上火或生暗瘡的機會，相當適合春天飲用。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

3.洛神花玫瑰桂圓花茶

洛神花味道酸酸甜甜，可幫助消化消滯、提神，更能在濕氣重的春天有助去濕利尿功效，搭配有補血安腎作用的桂圓，既美顏亦能抗氧化。

4.菊花杞子茶

菊花具有清熱解毒、清肝明目之功效，更能舒緩眼部疲勞，適合普遍都市人或經常用電腦、手機的人飲用。杞子可滋補肝腎、增強抵抗力，平衡性質寒涼的菊花，一涼一溫，達到中和效果。

▲ （facebook圖片）

【女人當自強】陳自瑤拍YouTube罕談女兒 不提婚變傳聞保持正能量向前行【有片】

5.洋甘菊檸檬茶

洋甘菊可放鬆心情、舒緩緊張情緒，搭配豐富維他命C的檸檬，具有美白養顏作用，這款茶味道清新酸甜，有提神作用，一解春困。

點擊圖片看5種養生花茶食譜：

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

39歲的YoYo，除了自製養生花茶力保凍齡之外，能夠keep住21吋fit爆纖腰，亦不是易事，曾經講過「女人真係唔可以懶！」的她，每日都努力維持零贅肉身形，在飲食和身形保養上特別留神。

在飲食方面，不要以為她是無飯一族，YoYo表示，因為keep fit運動也需要熱量才能維持，所以，每天都會吃一碗飯，以保持力氣。其飲食之道，以清淡為主，加上她一向不好零食、甜品和汽水等致肥食物，大大減少了糖份的吸收。

▲ YoYo深明女人不能懶的道理，故努力做運動keep fit。（微博圖片）

至於身形保養，就一定要依靠運動。YoYo每星期堅持抽兩、三天做運動，當中包括跑步、瑜伽、打泰拳、TRX等帶氧運動甚至行山。

​​​​​想知YoYo如何沖泡春天養生茶？去片：

記者：曾嘉善

同場加映：何泳芍訪問