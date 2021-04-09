【正能量】退休廚師做YouTuber教煮餸吸50萬粉絲　兩度跨出鬼門關感悟：能與家人聚餐很珍貴

▲ 退休大廚星星師傅，3年前創立了個人頻道《職人吹水》及粉絲專頁，有超過50萬粉絲，他卻不是為了爆紅或賺錢，背後有個發人深省的故事。

現今網絡世代，人人也希望靠YouTube一夜成名，做網絡紅人或KOL，退休中菜大廚Chow Yiu Chung做YouTuber卻另有想法。今年56歲的他，化名星星師傅，3年前創立了個人頻道《職人吹水》及粉絲專頁，有超過50萬粉絲，他卻不是為了爆紅或賺錢，背後有個發人深省的故事。

以前流行看電視跟方太學煮餸，今日人人轉戰網上，瀏覽食譜、看短片，其中一個很受歡迎的YouTube頻道《職人吹水》，有過百條影片教授各種菜式做法，免費收看，全是由專業廚師Chow Yiu Chung（網名星星師傅）自己煮自己拍，一手包辦。

▲ 周師傅曾經歷過一場大病，令往後人生完全轉變。（湯炳強攝）

入廚超過40年、真正紅褲子出身的周師傅談吐溫文，完全沒有「廚房佬」的粗獷形象。人氣急升的他沒有自封網紅，謙稱自己只是個廚師，娓娓道來半生的故事：「自己小時候讀書不多，爸爸是順德家廚，因此自小已經幫他手。有見家庭負擔愈重，為了生計13歲就入行，初時在西灣河、柴灣等大牌檔做打雜，由送外賣、洗碗、水吧等甚麼都要做。」

後來他轉做茶餐廳，開始對煮食產生興趣，做了很短時間的西廚，後來再轉做中菜廚師，亦是他最想學習的菜系。「中菜是一個博大精深的科目，切菜、醃肉、埋鑊等都有很多步驟及技巧。烹調中菜最重要就是掌握箇中的竅門及細節，是專業廚師煮得好壞的關鍵所在，即使很簡單的技巧，也要花很多時間去鑽研。」

由廚師變餐廳老闆

70年代中菜廚房行師徒制，師傅只會教導徒弟一半技藝，其餘惟有靠自己摸索。「例如浸豉油雞，要懂得如何浸得靚並不容易。師傅見你做得不好，只會責罵，卻不會教你如何去浸，所以就要靠自己去學習揣摩，所有廚藝都是一手一腳去磨練回來，卻終身受用。」

▲ 他對中菜最有興趣，於是自少發奮學習成為中廚。（受訪者提供）

他說做廚師要不怕蝕底，虛心勤力學習，年輕的他在廚房落場時間，不休息去幫大廚煮福食，因而有埋鑊烹調的機會，比其他同事有更多時間去實習。他花了很多心機去學藝，做了兩年已晉升做師傅。後來他轉到其他中菜館及餐廳工作，多間大集團及酒店式的也做過，練出紮實的功架。

在90年代尾，周師傅更嘗試走出廚房，自立門戶開設茶餐廳、上海菜館及西餐廳。「做老闆每一個部門都要勝任，收銀、樓面、洗碗也要自己來！工作時間由早上6時至凌晨12時，相當辛苦。任廚多年，我一心希望將最好吃的東西放在餐廳，得到食客讚賞，儲起一班熟客，很有成功感。」

曾病危險入鬼門關

廚師本性愛煮愛吃，想不到今天身形纖瘦的周師傅，原來體重高峰期曾有200磅，又有高血壓等慢性疾病。早幾年不幸病倒，進行過多次手術，甚至有生命危險，令他感受良多。「當時被推進手術室，連能否出來也不知道。昏迷數天後醒來，見到自己全身插滿喉，很多想法在心頭，擔心自己下半世是否就這樣過。」

周師傅回想起首次下床，連一步都走不到。「太太女兒叫我努力撑下去，深切治療部醫生也勉勵我，當時才明白健康是最重要。」因此他沒有放棄，一步兩步慢慢康復並決心減肥。幸好他本身愛踩單車，心肺功能不算太差，才能捱過多次手術與治療。直至現在也保持適量運動行山，維持身體健康，面對任何逆境，也抱着不放棄的堅毅之心。

▲ 早前星星師傅獲YouTube頒獎十萬訂閱獎牌，更被評為2020年新晉YouTuber之一。（受訪者提供）

做老人院舍服務長者

康復出院後，周師傅希望找一份穩定而壓力較小的工作，於是決定去老人院舍做廚師，為長者煮營養餐、軟餐及碎餐等。他更參與了不同課程及在職培訓，重新學煮特別餐膳，更要學習營養標籤、衞生及院舍運作流程，同時鑽研餐飲管理及不同菜系煮法。「在烹調世界中沒有最叻，只有不停進步，因此當時我四、五十多歲也要終身學習，不能故步自封。」

他比以往更盡心盡力去做，記得有一次，長者們想吃粟米斑塊，他希望老人家吃到出面酒樓的味道，明明4時已經放工，他專誠於晚餐前回院舍煮，讓他們吃到新鮮熱辣炸起的魚柳。他們吃完後相當開心，大讚好味，他也覺得很安慰：「這種快樂及滿足感不是金錢可以取代的。」

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冀網友學煮與家人聚餐

去年3月，周師傅的左邊手及頸椎出現勞損痛楚，治療了足足半年，他認為體力未必再應付得到工作。出品達不到水平，不想影響同事，也過不了自己那一關，於是決定退休療養身體，當時他才55歲。

退休後更多私人時間，他現在全職投入拍片，堅持自己現場即煮、拍攝及收音，製作簡單粗糙，卻很充滿個人風格：「作為職業廚師，煮餸時臨場發揮最為重要，拍片也一樣，加入很多剪接或配音等後期製作，就沒有意思。」

其實他拍片的最終目的，是希望網友學識煮餸後，與家人一起吃餐飯。「一家人聚餐的時間相當寶貴，家人間能吃美味的食物，多點溝通，最想影片能做到這份凝聚力。而且香港人必需學煲老火湯，為辛勞工作過後的家人，奉上一碗熱騰騰的靚湯，是一個非常窩心的舉動。」

拍片不為賺錢

周師傅與死神擦身而過後，他躺在病床上思考，自己有豐富的廚藝及經驗、煮食技巧和不錯的口才，希望可以紀錄下來，將畢生所學與人分享，將來萬一不在時也能給家人朋友重溫，於是萌生拍片的念頭。他笑說：「這就是我拍片的初衷，直到現在也沒有變。所以太太很不喜歡我拍片，常叫我不要再拍下去。」

▲ 他在《職人吹水》YouTube頻道的短片貼地親民，大受網民歡迎。（受訪者提供）

開設《職人吹水》3年以來，他幾乎每日刊登一條短片，現在有超過900條，毫無保留地分享烹調心得，網上有很大迴響是他始料不及的。影片頻道及粉絲專頁有超過50萬粉絲，最多人收看的星洲炒米短片，觀看次數逾200萬人次。這個純粹給網友分享及交流煮食的平台，他很感恩得到不少人支持。

作為人氣YouTuber，他卻不鼓勵年輕人裸辭拍片：「我曾做廚師，有不少人生經歷，也明白現實及網上世界的運作。例如網上有很多愛無理攻擊人的hater，我坦白踏實地分享，做好自己本份，預了會有負面聲音，就不怕批評，也不會跟別人去比較。年輕人可以先投身職場累積經驗，拍片初時也要有零收入的心理準備。」

場地提供：柏寧酒店SKYE

記者：張頌婷