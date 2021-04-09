【努力求生】9歲小泰拳手上擂台忍痛捱打受傷　搏命贏獎金只為養家幫媽媽還債

▲ 9歲小泰拳手上擂台忍痛捱打受傷，搏命贏獎金只為養家幫媽媽還債。

泰國一名9歲小泰拳手熱愛拳擊，疫情前靠著泰拳比賽贏得的獎金養家，幫助媽媽還債，即使在擂台上比賽受傷，他總是忍痛苦撐，待比賽結束後才告訴媽媽。但因疫情關係，泰國的比賽被迫暫停，小泰拳手不能比賽只好幫助媽媽在街頭賣小食為生，全家生計目前陷入困頓，他盼望早前再度出賽。

▲ 9歲的塔塔（右）為養家忍痛苦撐比賽。（影片截圖）

綜合外媒報道，9歲的塔塔（Pornpattara "Tata" Peachaura）與媽媽及16歲的姐姐Poomrapee同住，兩姊弟是泰拳國家青年隊選手，所有比賽贏得的獎金或小費均交給媽媽保管，「我很自豪成為一名拳擊手，並且賺錢給媽媽。媽媽說，如果我像姊姊一樣繼續打拳擊，有一天能夠買新房子和汽車給她，還能為她賺更多錢」。

然而，去年泰國因疫情及集會而令許多運動賽事暫停，塔塔的最後一場比賽是去年10月，他心痛地說，

我不能打拳擊，也沒有練習，只能幫媽媽賣東西。

為幫媽媽還債搏命贏獎金

40歲的媽媽Sureeporn Eimpong表示，塔塔在比賽後會懂事地交所有贏得的獎金給她，獎金不但養活全家人，更幫助她還清債務。塔塔只是偶爾會向她要零用錢買玩具，

每次我看見兒子擂台上受傷我都很心疼，有時候我知道他在擂台上受傷了，但他總是試圖隱瞞，之後才會跟我說。

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盼望兒子成為職業拳擊手

泰國兒童拳擊與成人拳擊一樣盛行，不但經常舉行比賽，更在各種慶典上會看見兒童拳擊表演。據泰國職業拳擊協會數據，該國大約有30萬名15歲以下的拳擊手。而之前曾發生13歲泰拳選手在擂台上被擊倒、腦出血死亡的案例。塔塔的媽媽對此表示，孩子們受訓時會學習如何保護自己，

兒童格鬥沒有太多受傷案例，我對於這個體制很有信心。

▲ 媽媽期望兒子成為職業拳擊手。（影片截圖）

她認為她在街頭擺檔的收入僅能糊口，她非常期待兒子在拳壇發光發熱，成為職業拳擊選手，帶領全家脫離貧窮。

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責任編輯：王明芳