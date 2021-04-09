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【好人好事】網民出海翻艇iPhone沉水底　YouTuber西貢荒島潛水幫忙尋回

休閒消費 13:46 2021/04/09

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網民出海翻艇iPhone沉水底，YouTuber西貢荒島潛水幫忙尋回。

前TVB藝人鄧嘉傑（Simon）去年離開大台後轉行做YouTuber，在香港各處進行海底尋寶，幫其他人尋回失物。最近他就收到網民求助，指在西貢枕頭洲一帶水域遺失iPhone，翌日他就到上述地點搜索，沒想到花了約1小時就成功尋回電話，事件獲得大批網民讚好。

鄧嘉傑昨日（8日）在「香港人露營分享谷」等Facebook群組發文，指早前有網民透過Instagram聯絡他，指自己不慎在西貢枕頭洲水域遺失iPhone，於是請求他幫忙。鄧嘉傑收到求助後，翌日就出發前往網民遺失手機的地點。

    點擊圖片放大
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從鄧嘉傑的Youtube頻道影片可見，他找船家載他到枕頭洲，來回船票為500元。抵達小島後，他先根據網民提供的相片找到確實地點，然後潛落水底，利用金屬探測器尋找iPhone，期間他不時在水中發現鐵片、玻璃樽、筷子等海洋垃圾，他都一一將其帶走。

經過不斷努力，鄧嘉傑最終成功花了約1小時，成功尋回網民的iPhone，他當下顯得相當雀躍。上岸後他檢查放在防水袋內的手機，可見電池已耗盡，但沒有入水，相信可如常使用。

找回手機後，他亦在枕頭洲上清理垃圾。回到市區時，他聯絡iPhone失主，對方得知找回手機後十分驚喜，不停向他道謝，又透露，原來當日出海時不慎翻艇，上岸後發現，放有手機的防水袋扣子鬆脫，手機因而跌落水底。因之前看過鄧嘉傑幫人尋回失物的片段，於是嘗試聯絡他。

對於能尋回iPhone，鄧嘉傑也表示相當興奮，「咁大過海都比我搵到，當時開心到跳咗上嚟」，又指如果下次再幫網友尋獲失物，不會收取酬勞或禮物。

我只係想做好單純幫人令自己開心嘅事先對我最重要。

點擊下圖看尋回iPhone的完整過程：

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責任編輯：羅嘉欣

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