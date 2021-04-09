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【尋人記】「昇女郎」文青女神Look引網民注意　一文了解新聞小花李曉欣+黃靖婷

娛樂 17:59 2021/04/09

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新聞小花李曉欣與黃靖婷因成為「昇女郎」而人氣急升。

TVB新節目《尋人記》以找尋80及90年代新聞故事的素人主角為題，重溫香港人情味。「金句王」方東昇一如過往引起觀眾注意外，他的3位拍擋「昇女郎」黃曉瑩、李曉欣，及黃靖婷亦因此人氣急升。

【尋人記】黃曉瑩與方東昇合作無間人氣急升　接羅鈺文棒成TVB新聞之花

方東昇帶領黃曉瑩、李曉欣與黃靖婷主持節目《尋人記》。（截圖）

文青Look引網民注意

大台新聞小花一向受網民關注，不少靚女主播如張文采、周嘉儀等人人氣熱度不比女明星遜色。

今次的「昇女郎」當中，除有早與方東昇合作無間的黃曉瑩外，也有李曉欣及黃靖婷，她們青春無敵的文青Look成功引起網民注目。

李曉欣畢業於澳洲南澳大學。（截圖）

【尋人記】黃曉瑩與方東昇合作無間人氣急升　接羅鈺文棒成TVB新聞之花

李曉欣主持《長命百二歲II》

現年26歲的李曉欣於2012年就讀香港樹仁大學新聞與傳播學系，後來退學轉至澳洲南澳大學留學。在2016年加入TVB，於2017年轉做記者。

之後，有傳她曾因得罪主播張文采而被調離主播組，再被調往任《長命百二歲II》的主持，與方東昇合作，知名度大大提升。現時她也任職無綫新聞台的主播。

黃靖婷畢業於香港樹仁大學。（截圖）

黃靖婷主持《升學無疆界》

另一位「昇女郎」黃靖婷畢業於香港樹仁大學新聞與傳播學系，早在大學二年級時已曾加「青少年主播大專賽」，並入圍16強，頗有主播風範。

她於2015年畢業，2017年加入TVB，初時任無綫財經台專題節目記者，有做過節目《升學無疆界》及《最強生命線》，之後調任新聞主播，近年她也有報道午間新聞。

她在2020年首次與方東昇、李曉欣及黃曉瑩合作節目《這麼遠，那麼近》而為觀眾認識，今次主持《尋人記》亦為同一主持班底，4人都深受觀眾歡迎。

【尋人記】方東昇學生時代舊照出土　自小任辯論隊隊長富語言天份

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同場加映：徐榮父子專訪

 

撰文 : TOPick 柴犬出動

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