【大步走X開心速遞】歐瑞偉結婚26年寵妻愛家 女兒勁有星味似朱千雪+戴祖儀【多圖】
育兒經 14:00 2021/04/09
歐瑞偉近日在《大步走》中演梁彥宗慈父，對兒子溺愛有加，但知道兒子犯錯後痛心疾首，演技備受賞識。而近年在《愛‧回家之開心速遞》KC一角深入民心的歐瑞偉，現實也是好丈夫好爸爸，子女更遺傳靚基因極有星味。
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歐瑞偉是資深演員，龍虎武師出身，同時是體操高手的他，85年參加無綫藝員訓練班入行，首套劇《神劍魔刀》做第一男主角。歐瑞偉外型英偉正氣，有不少演出機會，跟太太結緣也是由工作而起。
結婚26年極愛家
95年他到馬來西亞拍戲，認識了當地人氣花旦李愛玲（Wendy），二人結織五個月便結婚。
太太曾表示很欣賞歐瑞偉孝順顧家，事實婚後的歐瑞偉亦表現出是超級好男人，雖然常到外地工作，太太極為信任，而歐瑞偉亦從未有過緋聞。
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婚後二人育有大仔Nicholas和細女Nicole，一家四口定居香港，歐瑞偉四出拍劇賺錢，擔起養家重責。
子女遺傳星味
歐瑞偉大仔現已25歲，女兒22歲，二人遺傳了他和太太的良好基因，Nicole的靚樣曾曝光，不少網民大讚指似港姐朱千雪，又有指似戴祖儀青春動人。
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愛家的歐瑞偉，跟子女關係甚好，一家四口曾被獲邀拍廣告。歐瑞偉曾接受訪問大讚太太的教育方式，給子女很大的自由度，令子女學會思考對錯，家長在旁提醒子女就可，亦相信孩子可以有自決能力。
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撰文 : TOPick柴犬出動