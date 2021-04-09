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馬灣公園第二期項目範圍發現「九龍關」石碑　料見證晚清年代稅關活動

社會 14:11 2021/04/09

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馬灣後街一帶的「九龍關」石碑，跟清政府稅關活動和政策有密切關係。（阡陌.依舊fb圖片）

政府跟新鴻基地產早前簽立批地文件，發展發展及營運馬灣公園第二期，雙方同意將於批地日期起計3年內建成。不過近日有民間組織發現，位於項目範圍內的馬灣後街一帶，發現一塊「九龍關」石碑，推算於19世紀清末年間建成，足以見證晚清稅關活動及政策。古蹟辦和新地也稱，知悉有關石碑存在，會致力保育。

多個民間組織近日於fb發文，展示一系列圖片，公開事件。fb專頁「阡陌.依舊」發文稱，近日穿過馬灣舊村，來到一棟已荒廢的村屋背後，赫然發現一塊高及膝下的石碑，豎立於一堆矮樹下，碑上寫着「九龍關」。專頁稱，有關石碑未有記載，加上地方隱蔽，形容「這發現真的不得了」，立刻記錄及拍照。

專頁續稱，從很多坊間故事知悉，「九龍關」石碑在馬灣僅一塊。另外還有一塊，現存於饒宗頣文化館內的1887年的「九龍關地界碑石」，證明稅關歷史在不同地方的重要性。

香港歷史研究社理事長李澤恩也稱，沒料過至今仍能發現多一塊「九龍關」石碑，形容「保存度相當不俗，歷史價值幾高」，相信日後或獲得歷史建築評級。

（阡陌.依舊fb圖片）

負責馬灣公園第二期項目的新鴻基地產稱，新地跟政府協議當中，已列明會保育「九龍關」石碑，稍後會向政府遞交保育方案，強調發展計劃重視保育和活化馬灣舊村風貌。

古蹟辦發言人則稱，已知悉馬灣後街附近有塊「九龍關」石碑，已實地考察，將檢視石碑保存情況，及確認其文物價值。根據初步研究，「九龍關」石碑應於原來的位置豎立，別具文物價值，古蹟辦已將石碑納入「政府文物地點」清單。

「九龍關」設於清末1887年，主要職能是徵收鴉片關稅和厘金 ，以及打擊以香港為基地的鴉片走私活動。後來，中英兩國簽訂《展拓香港界址專條》，英國租借九龍半島北部土地，中英邊界北移到深圳河。這令到原本設於邊境地區的九龍關，失去了存在意義和用途。結果1898年之後的一兩年間，就被關閉。

香港曾有多個「九龍關」，於荔枝角也有遺跡，現存放於饒宗頤文化館。

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記者：吳卓峰

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