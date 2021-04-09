【環保家居】本地創意家具店EMOH　以可持續實木製造簡約北歐風

▲ JODOH Live Edge 餐枱 W180（$14,290）及長凳 W160（$5,390）：由可持續發展種植的柚木製成，加上生態安全的水基性木蠟油，營造出原始的木質感，邊緣設計簡約獨特，更能突顯清晰的木紋。

不少香港年輕一族都對北歐風裝潢設計情有獨鍾，總是迷上那份簡約自然的味道。要完美呈現出這種風格，木質家具就是北歐風的表表者，於2012年開業的EMOH是一間提倡北歐式生活的本地創意家具店，希望將這份實用簡約主義帶到香港人家居之中。

北歐風設計在香港可謂是大行其道，提起北歐風，相信首先想起的必定是瑞典平民價大型家品店IKEA。但若果想找些更具設計感或選材更上乘的，本地創意家具店EMOH或許會是個不錯選擇。

▲ Tamara 中碼灰色咕𠱸（$677、前）及 Atay 灰色咕𠱸（$629、後）：由以色列設計師 Mika Barr 設計的咕𠱸，利用輕巧又具彈性的布料及一種特別物料，製造出新 3D 紡織料結構，帶獨特觸感及紋理。

EMOH的主理人曾於瑞典讀書，她深深受當地人既實用又富美感的生活風格所影響，並想將這種北歐式生活帶回港，於是便創辦了EMOH。

店家會在世界各地搜羅不同品牌的實木家具及家品，如選用可持續發展原木的印尼品牌MOODBY、曾獲多個國際設計獎項的泰國家具TAKE HOME DESIGN、日本家品LEMNOS，以及最新引入的泰國設計品牌WHOOP等。

所挑選的家具既融合了北歐簡約風格及亞洲現代化設計，更着重自然原木的外貌。店家亦會與不同設計師合作，並配合一系列型格燈飾及配件，一站式為客人打造出其專屬風格的家居。

▲ PUTH 灰色儲物櫃 II, W60（$9,800）：PUTH 系列受泰國傳統儲物方法啟發，利用金屬網設計出半透明門身，大大增加空間感。

新登場︰泰國WHOOP 簡約美學×當代設計

WHOOP的設計總監Chaya Maneerattanaporn認為，有質素的生活應該是結合功能與實用性，再加上文化藝術，才能展現出泰國家具的精髓，所以出自她手的產品都是融合了工業手工藝、泰國藝術及文化，着重利用雲石、金屬、玻璃及木材，加上粉彩色、弧形綫條及幾何圖案，貼合家居的實際需要。

最環保︰印尼MOODBY 可持續發展×傳統工藝

MOODBY以保護生態環境為宗旨，提倡回歸大自然，所以出品的所有家具均是採用由印尼政府監管的可持續發展種植的柚木、回收柚木，以及從可持續發展認可的森林開採的原木作為原材料，不含任何化學物料，並以荷蘭Golden Care Oil保護實木的天然紋理，亦不會散發任何化學味道。

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EMOH概念店

地址︰觀塘鴻圖道10樓44-46號世紀中心1001室

電話︰3621 0751

網站︰www.emohdesign.com

記者：黃依情