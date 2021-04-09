【太魯閣號出軌】遺體夾雜玻璃碎不斷遭割傷刺傷　遺體修復師拆解修復大體過程

台鐵太魯閣號日前發生出軌事故，造成50人死亡、逾210人受傷。義務遺體修復組織「76行者」過百名遺體修復師馬上出動協助，日以繼夜縫補罹難者遺體。不少修復師在修復過程中都不慎被遺體夾雜玻璃割傷、斷骨刺傷，為此花蓮慈濟醫院日前到訪現場為團隊打破傷風針、包紮。

▲ 醫護為「76行者」打破傷風針。（圖片來源：花蓮慈濟醫學中心麻醉科醫生李毅）

「76行者」修復遺體時，由於要與遺體腐敗的速度搶時間，遺體又大多面目全非、殘缺不全，需要花更多心力處理，所以就算很多修復師被針扎傷，被銳利的斷骨刺傷，被遺體夾雜的玻璃割傷，他們都只是隨意包紮傷口，戴上手套，然後繼續工作。

「76行者」遺體修復師陳修將表示，死者身軀上面有許多碎玻璃、異物，修復師要拿鑷子處理，較大的斷肢需要縫合的時候，會用到比較大的針，修復師一不小心就會被粗針扎到噴血，搬動遺體時也會被屍體上的玻璃割到。

為此，花蓮慈濟醫院醫療團隊緊急出動，為有傷口的修復師仔細處理，打破傷風針，並抽血化驗追蹤6個月。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

花蓮慈濟醫學中心麻醉科醫生兼發言人李毅又意外，修復師經常面對觸目驚心、難以想像的死亡場景應該會很勇敢，但原來他們，特別是女修復師見到抽血針、注射針，還是有很多人像小女孩一樣緊張怕痛。

當我和她們對談，他們的口吻、眼神，充滿青春氣息，和鄰家女孩，竟無二致！當我問及為什麼願意來修復大體，他們語氣馬上顯露出無比尊重：「這是我的專業，我一定可以做點什麼，也是我應該做的！」

修復大體過程一絲不苛

「76行者」曾接受TOPick訪問時公開修復遺體的過程。陳修將表示，到達現場第一件事，他們會先檢視遺體狀態，評估受損程度、所需修復時間、可復原的機率有多高，再估算所需人員、材料和物品，緊接與家屬協調商討修復工序。

▲ 「76行者」修復遺體時，要與遺體腐敗的速度搶時間。(楊宛茜攝)

罹難者的遺體受損程度不一，修復師會先仔細清潔傷口，將不平整、嚴重撕裂、腐爛的地方切除。清理完畢後，再將碎掉的骨頭挑出，重新拼合、接骨，放回體內然後皮肉組織順著骨頭再縫合。根據傷口大小，使用不同大小的手術工具，例如止血鉗、縫合針、手術刀等修補遺體。

▲ 工具箱。(楊宛茜攝)

假如遺體四分五裂，修復師會先認清屍塊的部位，然後在工作台上逐塊拼整。缺失骨頭的部份就做人工骨頭，然後將內臟歸位，縫合幾層的肌肉組織、皮肉。萬一有內臟缺失，他們便會重新製作器官：

如果有缺損，我們會用矽膠或不織布包裹棉花，做器官定位。如果不定位、不填回去，軀幹便會凹陷。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

由於遺體每分每秒都在變化，數名修復師會同時修復一具遺體以縮短時間。因為施作時間愈長，遺體就會不斷變化和腐敗。所以他們亦會在遺體身邊放大量乾冰，減少遺體變化，甚至進行防腐。

▲ 陳修將會親手製作義眼片。(楊宛茜攝)

除了表皮上的修復，修復師亦會預備假牙、義眼。萬一眼球有損傷，都可放在眼瞼下。

我們想看起來真的有眼睛、眼球在裏面。這就是人性化的意義。雖然亡者的眼睛是閉合著的，但如果我們是亡者或家屬，肯定希望身體不要有缺損。至少，這種對我們心裏起到安慰、減低遺憾。

雖然多年來已修復上千具遺體，但陳修將指最難修復的始終是頭部。因為人的頭、臉、顱骨是身體辨識度最高，萬一修復或重建有任何缺憾、失誤，便會嚴重影響五官，甚至變形，所以每個步驟都非常慬慎、小心。

如你有保健美顏減肥心得、抗病經歷想分享，或對都市病症存疑，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

TOPick登陸MeWe啦：https：//mewe.com/p/topick

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣