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【送別外傭】印傭工作18年湊大少主不捨回鄉　港爸視如家人感激照顧一家5口4貓

育兒經 16:25 2021/04/09

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印傭在港爸Alfred家工作了18年，幫手湊大兒子。

在疫情下外傭渴市，好外傭難求，好僱主遇上好姐姐更是難能可貴。港爸Alfred今天（9日）在社交媒體分享，印傭在他家工作了長達18年，見證兒子出生至剛剛成年，幫手湊大兒子，照顧一家五口及4隻愛貓。近日印傭為了照顧家人而回鄉，Alfred一家都非常不捨。

港爸Alfred今早於facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」發帖，寫道「幫手湊足18年！thanks」，短短一句已流露對外傭的感激之情。他上載了兒子在機場送別外傭姐姐的相片，只見外傭姐姐挽著少主的手留影，二人顯得有點難過不捨。

兒子錫印傭姐姐多過爸爸

Alfred接受TOPick訪問時表示，印傭當年先到香港待少主出生，之後一直工作了18年，「陪阿仔過埋18歲生日（4月6日）先走」。少主已長大要獨立，加上她也想與家人團聚，因此請辭。

他指印傭現年約41歲，由20多歲開始在他家工作，照顧一家五口包括老幼，還有4隻貓。他讚賞印傭工作表現理想，而且與兒子相處了18年，二人感情非常好︰

錫我個仔錫到燶，對老人家有耐性，又抵得諗唔計較。阿仔最錫佢，多過錫我。

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爸爸笑言，「最唔好係太寵我個仔，阿仔依賴性強。」印傭有一個20歲的兒子在印尼，只比Alfred的兒子大2歲，她為打工賺錢離鄉背井，Alfred無奈表示「佢連自己個仔都冇湊」。

將心比心 一家不捨送機

Alfred視印傭如家人，他透露印傭在家時已不捨哭出來，「我阿爸都喊好唔捨得佢」。印傭今朝早機回鄉，一家人請假送機，他形容兒子的反應︰

佢話忍住唔會喊俾姐姐睇，姐姐入閘後雙眼爆紅喺度死忍。

到底一家多年來如何與印傭保持良好關係，令她願意在這個家庭工作18年之久。Alfred坦言︰

都係將心比心，互相體諒，當佢家嘅一份子。

網民羨慕︰18年已經係家人

不少網民都羨慕Alfred有個好姐姐，留言「好姐姐難求」、「18年已經係家人」、「隔住個mon都感覺到不捨」、「因為你哋僱傭關係好好，所以佢做咗18年」。Alfred亦一一回覆網民，感嘆「佢黃金18年俾咗我個仔」，又認為自己也是一個好僱主。

Alfred提及每次簽合約都會加人工給印傭，她最後合約月薪是7千元左右，他曾提出1萬元人工挽留印傭，但她仍選擇回鄉照顧家人。至於長期服務金則是開心價，Alfred稱「俾多啲等佢開心走，一齊生活幫屋企人工作18年唔容易」。

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記者：駱秀玲

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