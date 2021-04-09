【煽動文字罪】譚得志被控煽動文字罪　法官裁定區域法院可處理案件

▲ 譚得志被控發表煽動文字及煽惑他人參與未經批准集結等共14罪。（資料圖片）

人民力量副主席譚得志（快必）涉於去年1月至7月期間，呼籲市民參與未經批准遊行集結，另涉於多區擺街站時叫「五大訴求，缺一不可」等不同口號，被控發表煽動文字及煽惑他人參與未經批准集結等共14罪。辯方早前提出區域法院並無司法管核權處理本案，法官今（9日）裁定指區域法院有司法管轄權處理本案，指國安法凌駕本地法律，故《裁判官條例》的第88條及附表2第3部無效，案件押後至4月19日待辯方考慮是否就決定申請司法覆核。

被告譚得志（48歲）被控7項發表煽動文字罪、1項串謀發表煽動文字罪以及煽惑他人參與未經批准集結等6項控罪。

法官陳廣池今裁定被告所干犯的發表煽動文字罪會危害國家安全，屬於「可公訴罪行」，而國安法凌駕本地法律，故《裁判官條例》第88條及附表2第3部所訂明的例外，即煽動文字罪只能由高等法院原訟庭審理便屬於無效。

法官表示，根據國安法，危害國家安全的可公訴罪行可在裁判法院、區域法院、高等法院及終審法院聆訊。法官裁定，裁判法院的轉介屬有效，區域法院有權審理被告的發表煽動文字罪，並拒絕辯方申請。

代表譚得志的資深大律師戴啟思表示，會考慮是否就決定申請司法覆核。法官將案件押後至4月19日再訊，而辯方的終止聆訊申請則會稍後處理。

譚被指於2020年1月分別兩天，在大埔海濱公園呼籲市民參與未經批准遊行集結，以及在銅鑼灣崇光百貨外帶領人群向辱罵警員、在公眾地方擾亂秩序。譚另被指於同年3月至7月在各區擺街站時叫「光復香港，世代革命」、「五大訴求，缺一不可」等口號，被控發表煽動文字罪，並於期間舉行或召集未經批准集結、故意忽略遵從獲授權人員作出的命令，以及在公眾地方擾亂秩序。

譚另被控於同年7月4日，在旺角與不知名人士串謀發表煽動文字，即意圖引起憎恨、藐視香港政府或激起對其離叛，激起香港居民企圖不循合法途徑，促使改變其他在香港依法制定的事項，引起香港居民的不滿或離叛，或慫使他人不守法，或不服從合法命令的文字。

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記者：林欣樂