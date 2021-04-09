【藏爆炸品】涉工廈藏爆炸品無業漢認罪候判　控方呈葉繼歡案例作判刑參考

▲ 涉工廈藏爆炸品無業漢認罪候判，控方呈葉繼歡案例作判刑參考。（資料圖片）

「香港民族陣綫」成員早前涉於荃灣一個工廠大廈單位內，存有爆炸品TATP（三過氧化三丙酮），涉案成員今（9日）於高等法院承認1項存有炸藥意圖危害生命或財產罪，還押候判。辯方求情時反駁控方以已故「賊王」葉繼歡管有爆炸品TNT（三硝基甲苯）而被判囚18年的案例作參考，指本案所涉爆炸品強度較弱。

涉案被告盧溢燊（29歲），報稱無業，被控1項存有炸藥意圖危害生命或財產罪，控罪指他於2019年7月19日，在荃灣德士古道隆盛工廠大廈1個單位內，非法及惡意管有爆炸品TATP，而意圖危害生命或財產，被告今承認控罪。

案情指，被告於2019年初透過友人租用涉案單位，為組織「香港民族陣綫」存放物資。案發當日，警方就涉案單位展開監視，並於被告進入單位時截查被告。警方其後進入單位搜查，並發現單位內有懷疑爆炸品，隨即拘捕被告，被告於警誡下保持緘默。

警方爆炸品處理課人員其後到場搜查，並發現單位內有10個汽油彈、共1公斤爆炸品TATP、製作TATP的原材料雙氧水、用以加熱的3個電飯煲及1個冷凍設備等。爆炸品處理課人員確認單位內的TATP屬自製及容易引起化學反應。警方其後將當中700至800克TATP在涉案大廈天台引爆，並拍下片段於庭上播放。

除上述爆炸品外，警方又於單位內搜出其他物品，包括印有「香港獨立」字眼的展示板及兩本由「香港民族陣綫」印製的小冊子等。警方其後又於被告家中搜出《反恐逃生密技100招》、《災難求生密技100招》和《香港獨立論》等書籍，和印有「香港獨立，分裂國家，顛覆國家」字眼的單張等。

警方亦檢驗了被告的手機，並於手機內搜出兩個檔案，兩個檔案均為簡體字文件，其中一個檔案聲稱供恐怖分子閱讀，文件內列出不同爆炸品的特性，和製作這些爆炸品的步驟等。另一檔案則列出製作硝酸銨炸彈的技巧，以及不同爆炸品的比較等。

控方今指出被告沒有案底，被捕時無業。控方又指被告本來因同一事件而被捕及起訴，並被還押約3個月，惟後來該案因未得律政司司長同意而被撤銷，警方即時再次拘捕被告，因此紀錄上，被告是因另一宗案件而被還押3個月，控方認為被告不應於本案判刑中，因而獲減刑3個月。

辯方則求情指，被告當時是因同一事件，但不同編號的案件而被還押，因此希望法庭判刑時會予以扣減。另外，對於控方以已故「賊王」葉繼歡管有爆炸品TNT而被判囚18年的案例作參考，辯方則指本案所涉的TATP強度較弱，而所涉數量亦不如葉所管有的兩公斤多，而且葉是惡名昭彰的重犯，但本案均沒有上述加刑因素，建議法庭以判囚12年為量刑起點，並給予被告三分一的認罪扣減。

法官指出，法庭需就涉案爆炸品的強度、製作過程等參考報告，因此將判刑押後至4月23日，以待控方準備相關報告，期間被告需繼續還押。

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記者：楊詠渝