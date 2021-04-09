【源頭不明】元朗萬寧42歲女售貨員確診　病發逾2周經3次求診後才證實染疫

▲ 元朗泰衡街10號大興大廈萬寧分店，一名42歲女售貨員確診。

本港新冠肺炎疫情持續，今日（9日）再有源頭不明個案。衞生防護中心公布，新增14宗確診個案，12宗輸入個案及2宗本地感染個案，其中一宗是源頭不明。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞將下午出席疫情記者會交代。

張竹君指，今日唯一宗源頭不明個案是一名42歲女士（個案編號：11556），她在元朗泰衡街10號大興大廈萬寧擔任售貨員，她在3月26日出現頭痛；3月31日向私家醫生求醫；4月2日再看另一名醫生；4月7日再出現昏暈，再向第一名私家醫生求診，當時醫生建議她入院檢查，其後到浸會醫院經篩查後確診。

2名私家醫生沒建議病人檢測

她補充指，2名私家醫生為元朗康景街西醫鄧兆棠以及元朗豐興樓西醫王錦麟，已透過有關醫生通知若曾與患者同一時間求診的病人接受檢測。她又指，由於患者出現的病徵不是典型的新冠肺炎病徵，故2名醫生沒有要求病人接受強檢，衞生署昨晚（8日）再向私家醫生發信，提醒復活節假期後社區可能會出現傳播，有懷疑的話建議病人檢測。

逾30名同事和親友須檢疫

張竹君續指，患者居元朗上白泥村一個石屋，由於她獨居一間石屋，故有關地方不用列入強制檢測範圍。她在傳染期曾上班，最後上班日期為4月7日，與她共事的18名同事當中，部分曾與她吃飯和共用更衣室換衣服，全部人須檢疫。患者在4月4日曾與15名親戚到白泥村拜山和吃飯，全部相關人士須檢疫。

萬寧逗留2小時顧客須強檢

她稱，患者曾於工作期間在元朗一帶吃飯，包括大棠道熟食市場、富都餐廳等；她自己則曾到元朗千色匯mos burger、元朗貿易中心麥當勞等；她亦曾在3月25日與幾位朋友到元朗虹方Cafe 52用膳，相關人士亦要接受檢疫。由於患者有使用安心出行，當局會向有關地方發出爆露通知，建議收到通知的市民接受檢測。當局亦會要求曾在3月27日或之後曾逗留涉事萬寧分店2小時的市民接受強制檢測。

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記者：陳子謙