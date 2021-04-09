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【天王爸爸】郭富城親解健康活力之謎　暖爸城城分享湊女心得

娛樂 15:46 2021/04/09

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熱門 方東昇 校長專欄 復必泰疫苗 林鍾一戰 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

郭富城為保健品牌任代言人。

郭富城（Aaron）一直以健康活力形象見稱，對強身健體，及如何精密保健身體，一向素有心得，城城近日為保健品牌任代言人，親自分享健康生活理念。

Aaron作為歌影兩忙的巨星，在繁重的工作中，如何保持恆久健康活力狀態？Aaron 表示：「首先個人必須要均衡飲食、並要持之以恆的運動，和配合優質的保健品，三管齊下，身體自然保持最佳狀態。」

Aaron 補充：「都市人食無定時，容易流失營養，容易疲倦，影響身體狀態，如果服用合適而優質的保健品，令你可以改善體質，重拾精神狀態。」

城城公開健康心得。

今次廣告拍攝由著名攝影師KAON操刀，形象構思以簡約清新方向為主。

拍攝當天，Aaron拍攝適合兒童服用的保健品時，更加仔細了解產品成份和功能，看到一些兒童系列的小瓶裝，還笑說必須為兩個寶貝女揀選優質的保健品，愛家之情，表露無遺。

早前郭富城在內地接拍電影，其中戲內一場抱B戲被拍成花絮，城城熟手地抱起玩偶BB，埋位前更主動去消毒潔手，做足防疫措施。

城城也有在社交平台轉載片段，留言﹕「我是一家之主，作為父親的身份。讓我在和片中『最小的演員』對戲也能得心應手。」 

撰文 : TOPick柴犬出動

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