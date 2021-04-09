【新冠肺炎】再多2名新冠肺炎患者離世　本港累計207名確診人士死亡

▲ 何婉霞表示，再多兩名確診患者死亡。（陳靜儀攝）

本港新冠肺炎疫情反覆，今日（9日）新增14宗確診個案，其中12宗為輸入個案，2宗本地個案，其中一宗源頭不明。初步陽性個案有約10宗。（詳情即看：下一頁）醫管局公布，再多2名確診病人離世，本港累計207名新冠肺炎患者死亡。

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，今日再錄得多2名有長期病患的新冠肺炎病人離世。其中一名死者為69歲的男士（編號：9612），他在今年1月17日因咳嗽及喉嚨痛到伊利沙伯醫院求醫，其後確診，曾試過情況轉差，兩度轉到深切治療部接受治療，病人2月時病毒抗體測試呈陽性，獲解除隔離令，但病情持續惡化，延至凌晨離世。

另一名死者是伊利沙伯醫院一名83歲女長者（編號：9953），她1月22日因發燒及氣促入院之後確診，病情持續惡化，延至今早離世。



本港今日新增1宗源頭不明個案，元朗萬寧42歲女售貨員病發逾2周經3次求診後才證實染疫，詳情即看：【下一頁】

屯門友愛邨愛暉樓第3座，今日再錄初步確診個案，詳情即看：【下一頁】：

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記者：黃悅晴