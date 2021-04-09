【賞你住】逾50間參與酒店優惠名額已換畢　旅發局指活動資訊網站已修復【附連結】

▲ 旅發局表示，截至下午3時，逾50間﹑即逾三分一的參與酒店優惠名額已滿。（「賞你住」計劃網頁截圖）

旅發局推出「賞你住」計劃，市民即日（9日）起可憑最消費滿800元的收據，換領500元本地酒店「Staycation」優惠，名額2萬個，涵蓋140間酒店。旅發局表示，截至下午3時，逾50間﹑即逾三分一的參與酒店優惠名額已滿，而活動資訊網站已完成修復，市民可瀏覽酒店名單及資料，但需直接聯絡酒店預訂。

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旅發局指，「賞你住」活動資訊網站（HolidayHK.com/zh-hk/staycationdelights）主要為公眾提供參與酒店名單及聯絡方法等資料，並非預訂平台，市民需要直接聯絡酒店方可預訂。

「賞你住」活動資訊網站今早10時開放市民瀏覽時一度「冧機」，未能讓市民登入及查閱參與酒店資料，旅發局指，網站現已完成修復，並會持續更新酒店滿額情況，並就有關影響向市民致歉。

旅發局說，截至下午3時，逾50間，即逾三分一的參與酒店已滿額，局方感謝市民支持，包括：香港港麗酒店﹑香港海洋公園萬豪酒店﹑香港JW萬豪酒店﹑香港金域假日酒店﹑香港尖沙咀凱悅酒店﹑香港瑰麗酒店﹑香港麗思卡爾頓酒店﹑荃灣西如心酒店﹑挪亞方舟渡假酒店等。

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記者：陳曉瑩