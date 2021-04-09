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【體壇尖子】Band 1老師激將法迫兼顧讀書與疊球　港隊女將感激單親媽媽支持︰最強後盾

尖子教室 18:20 2021/04/09

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香港女子壘球隊成員林佩君（Yaffa）感謝媽媽支持她做任何事。

在本港要走運動員之路不容易，要投入壘球（Softball）運動更難，因為壘球非普及運動，大抵在一般人的形象就是類似棒球，其實兩者不盡相同。香港女子壘球隊成員林佩君（Yaffa）從小運動天份高，回想初中時接觸壘球，一直堅持至今，全賴遇上良師，以及有媽媽默默支持。

運動女生林佩君，除了練波之外，經常訓練體能。（受訪者提供）

體壇尖子運動天份高

Yaffa是體壇尖子，運動天份奇高，小學時期已是校內的籃球及羽毛球校隊成員，到中學玩手球，再到疊球，她笑指除了足球不行之外，其他運動皆不錯。

問她是否家人由小栽培其體育才能，媽媽的放手式支持助她一把。Yaffa表示爸爸在她小時候不幸病逝，媽媽獨力照顧家人，包括她及姐姐，媽媽一直很開明放手讓她選擇喜歡的事，從來沒有說不讓女兒做甚麼。就是因為沒逼迫、沒壓力，發展了女兒的運動天份。加上，Yaffa一直自律，她謙稱雖然學術成績未算名列前茅，但屬中上，也讓媽媽放心。

加入壘球港隊，Yaffa一切都以打壘球為先，找工作亦要能配合練習時間。（受訪者提供）

入讀地區Band 1英中

中學時期入讀了大埔區內Band 1英中王肇枝中學，熱愛運動的Yaffa先加入手球隊，由於當時體育老師是港隊疊球隊成員，發現Yaffa的天份，就「挖角」讓她玩疊球，自始一頭栽進去，至今投入其中。她回想很感謝媽咪及老師的支持。

我成績一直算ok，但曾試過成績不好，老師用激將法，要我考到全級50名內才讓我繼續打疊球。當時疊球不普及，大埔區只有王肇枝才有疊球校隊，我為了可以繼續打，反而更俾心機讀書，希望可以原校升讀。

媽媽一直支持女兒Yaffa做任何決定。（受訪者提供）

朝早5am起身溫書

加入球隊，Yaffa全力以赴，放學就是不斷練波，犧牲跟同學去玩的時間，娛樂就是練波。她更會朝早提早5am起身溫書，犧牲睡眠時間，以平衡學業與運動。

讀文科的Yaffa會考獲取18分，穩陣原校升讀高中，並繼續加入疊球隊。她知道有些年青運動員擔心加入港隊而影響學業，她難以理解，認為不是二擇一，「讀書加港隊是2件事，可以一齊進行」，她自己更是為了能打疊球，更努力讀書，令學業成績更好。

Yaffa很愛小動物。（受訪者提供）

媽媽是最強後盾

在運動員之路上，Yaffa很感謝媽媽的默默支持，成為她最強的後盾，從沒有左右她的決定。她回想讀書時期︰

我自己會擔心成績，反而是媽媽令我不要那麼大壓力，她說不識答是旦畫隻龜就可以。此外，在我打波受傷時，她從沒有罵我弄到損手爛腳，而是默默煲袪瘀湯、為我準備袪瘀藥膏。家一直給我很大安全感。

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樹仁新聞與傳播學系畢業

至高考，Yaffa考不到佳績，未能考入她心儀的香港中文大學體育運動科學系，不過，賽翁失馬焉知非福，她報讀了香港樹仁大學的新聞與傳播學系，有助她現時任職雜誌的工作，同時亦可成為業餘的運動員。

Yaffa至今仍非常熱愛壘球，但原來在讀書時期從沒一心只想當運動員，只是單純地希望打壘球就可以，如同媽媽一心希望女兒能做喜歡的事就足夠。

 

更多有關Yaffa分享壘球運動員的經歷︰

【熱愛運動】港隊壘球手為夢想奮鬥　裂骨爆眼遇難愈強無阻馳騁賽場

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記者︰顏紫燕

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