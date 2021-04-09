旺角朗豪坊2017年天梯倒後18人傷事件　奧的斯被罰款96萬元及須付59萬堂費

▲ 旺角朗豪坊在2017年3月25日發生天梯倒後事件，導致18人受傷。（資料圖片）

旺角朗豪坊2017年3月25日發生天梯倒後事件，導致18人受傷。《升降機及自動梯條例》紀律審裁委員會已完成對涉事承辦保養商奧的斯電梯（香港）有限公司（奧的斯）22項違紀指控的聆訊，並裁定所有指控成立，須予以紀律處分，有關公司須支付96萬元罰款及59萬元聆訊堂費。機電工程署（機電署）歡迎有關裁決，並會繼續嚴格執行《條例》，確保升降機及自動梯服務的安全性和可靠性，以保障公眾安全。

奧的斯涉及的違紀指控包括四項與旺角朗豪坊的自動梯保養欠妥而被法庭裁定違反《升降機及自動梯條例》（《條例》）有關的個案，以及18項涉及專業失當或疏忽的個案。委員會就四項違反《條例》的個案命令奧的斯須予以譴責，並支付罰款共96萬元及聆訊程序費用約59萬元。委

2017年3月25日，旺角朗豪坊一部正在上行的自動梯突然停止並朝反方向運行，導致18人受傷。機電署就事故進行刑事調查，並發現奧的斯作為承辦保養肇事自動梯的註冊自動梯承辦商，未有確保該自動梯的定期保養妥善進行。機電署遂向奧的斯提出涉及違反《條例》的控罪，法庭於2018年3月9日裁定有關罪名成立。

鑑於奧的斯被法庭裁定罪成及考慮到有關事故導致多人受傷，機電署署長根據《條例》第109（1）條，轉呈有關違紀行為予委員會進行紀律聆訊。與此同時，機電署署長亦就奧的斯另外18項涉及專業失當或疏忽的違紀控罪，轉呈委員會一併考慮，當中11項涉及奧的斯未有就2015年至2017年間進行的自動梯主要更改工程通知機電署署長，以及7項涉及奧的斯於2017年未有將自動梯保養工程的資料及詳情記入工作日誌內。

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責任編輯：陳子謙