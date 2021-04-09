【TVB人事變動】傳李寶安辭任無綫副主席　功成身退主動提出退休

▲ 消息指無綫副主席李寶安已呈辭。

近日無綫出現不少人事變動，日前有傳無綫執行副主席及集團行政總裁的李寶安，將會提早退休並離職，今日有報導指李寶安落實在TVB於5月26日股東會後退休，另外，有指其愛將余詠珊亦提出辭職，但未獲當事人證實。

現任電視廣播集團副主席的李寶安，縱横電影界多年，昨日有報導傳出李寶安被董事局要求提早退休，待完成手頭上工作便可離職，惟李寶安向傳媒澄清為「假新聞」。

不過，今日另有報導則指李寶安凖備在5月26日TVB股東會後退休，消息指李寶安為年屆65歲，故主動提出的退休安排，為他在電視廣播的工作劃上完美句號。

▲ 李寶安（右一）常出席TVB大小活動。（東星圖片）

主動提出退休

現年65歲的李寶安，在本港電視界工作多年，1992年至1996年，加入亞洲電視有限公司任行政總裁一職，曾製作《今日睇真D》話題節目。

至07年離開亞視，同年李寶安獲委任為無綫電視廣播有限公司財務及行政總經理，2010年3月24日獲委任為執行董事及董事總經理。而在前主席陳國強離任後，晉升為副主席，協助過渡工作。

近期TVB出現不少人事變動，繼曾志偉、王祖藍回巢出任高層後，余詠珊、何哲圖相繼調職或離巢，日前TVB大股東、華人文化集團創辦人黎瑞剛接受訪問時，明言對無線不滿，表示公司須作出重大改革。