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【恐怖鄰居】豪花7000元叫外賣一口不吃　抑鬱女大廈內到處亂潑勁嘔心

健康 16:32 2021/04/09

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豪花7000元叫外賣一口不吃，抑鬱女大廈內到處亂潑勁嘔心。

近年興起外賣平台，食客安坐家中就可以享用各種美食，不過南韓一名女子豪花100萬韓元（約7000港元）叫外賣，但取餐後一口不吃，更將食物潑向大廈各處，包括走廊、電梯，場面相當嘔心。警方接報到場將女子帶走，有指她疑似患有抑鬱症。

根據韓國傳媒報道，事發於忠清南道天安市一棟大廈，一名女子從多間餐廳訂購價值約100萬韓元的外賣，然而取餐後，她沒有進食任何食物，而是在大廈內到處亂潑，有外賣員到大廈送餐時揭發事件立即報警。

從Facebook專頁「천안 대신전해드려요」分享的照片可見，女子家門前堆放了十多份用膠袋、膠盒裝起的食物，更有大量食物被拆開倒出，散落一地，還有膠袋、餐具，有單位的大門甚至被濺到醬汁。至於重災區電梯，更是一片狼藉，多碗食物被打翻，電梯地板、牆身、扶手被濺上橙紅色的湯汁，遍地食物殘渣如泡菜、漢堡包，場面嘔心。

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警方及救護員接報後到場將女子帶走，但由於私隱原因，拒絕透露她的個人訊息，但據悉，女子疑似患有抑鬱症。而事後大廈業主亦委託清潔公司派人將現場清理乾淨。

事件引起當地網民關注，許多人都表示女子的行為誇張，批評她浪費食物，但亦有人認為她的行為是病情所致。

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同場加映：港女拍拖常遇「渣男」外遇致抑鬱　輔導心理學家揭與家庭問題有關

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責任編輯：羅嘉欣

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