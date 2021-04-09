【海洋公園】旅遊事務專員黃智祖「空降」公園任CEO　陳善瑜5月起出任總經理

▲ 海洋公園有高層人事調動，（經濟日報資料圖片）

海洋公園有高層人事變動﹗港府「空降」旅遊事務專員黃智祖出任公園行政總裁（CEO），為期約半年；而任期未滿一年的公園現任行政總裁陳善瑜則會於5月起委任為公園總經理。

政府今日（9日）公布，現任旅遊事務專員黃智祖將於今年5月1日起借調海洋公園出任行政總裁，為期約6個月。海洋公園隨即宣布，委任陳善瑜為公園總經理，任期由 5月1日起生效。

▲ 現任旅遊事務專員黃智祖將於5朋起借調海洋公園公司，出任行政總裁，為期約6個月。（政府提供圖片）

海洋公園在黃智祖借調任公園行政總裁期間，會就行政總裁一職展開公開招聘。

海洋公園主席劉鳴煒表示，歡迎政府借調安排，亦高興黃智祖可在公園進行轉型籌備工作以實踐全新未來發展策略 之時，為公園帶來領導支持。他指，黃智祖擁有深厚的旅遊和經濟發展經驗、管理專長，以及對娛樂和創意產業相當了解，定必在公園業務 及 營運重組和創新訪客體驗各方面，為公園帶來睿智觀點。

公務員事務局局長聶德權稱，黃智祖為資深政務主任，具備出色領導和管理才能，並在旅遊業發展的政策制訂方面具備豐富經驗，有信心他能在借調海洋公園公司期間繼續竭誠及專業地為社會服務。

▲ 任期未滿一年的海洋公園現任行政總裁陳善瑜（左）將於5月起委任為公園總經理。（經濟日報資料圖片）

海洋公園現任行政總裁為陳善瑜，未出任該崗位前為公園首席財務總監暨公司秘書，她去年7月1日起接替退休的李繩宗，任期原定至今年6月30日，至今未夠一年。

此外，政府亦公布，現任環境局副秘書長楊碧筠下周三（14日）起出任食物環境衞生署署長。聶德權說，楊碧筠為資深政務主任，具備出色領導和管理才能，亦有信心她能在新崗位為市民提供專業高效的服務。

▲ 現任環境局副秘書長楊碧筠將於4月14日出任食物環境衞生署署長。（政府提供圖片）

TOPick舉辦「我們這一家親子餅印大賽」， 立即參加送禮品贏迪士尼酒店Staycation大獎，即按此參加。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳曉瑩