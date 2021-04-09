去年19名議員不續任及辭職　獲立法會發逾1300萬元任滿酬金

▲ 民主派在接受延任後決定總辭。（經濟日報資料圖片）

今屆立法會獲延任一年，但多達24人離開議員，當中有19名不延任及辭職，一共獲立法會支付1,332.3萬元任滿酬金。

去年除了19名不延任及選擇辭職，還有4名民主派被遞奪議員資格、1人被裁定不妥為當選。根據立法會秘書處回應議員書面質詢稱，24人中只有4人符合資格，申領結束辦事處開支償還款額，秘書處共發還73.9萬元結束辦事處開支，以及涉34名職員的遺散費，共34.6萬元。

而今屆立法會至今，行管會曾向10名被取消議員資格人士採取行動，並與8人達致和解，已向餘下的梁頌恆及梁國雄，展開法律程序，追討全數議員酬金、營運開支及預支款項，追討行動招致的開支約140萬元，惟梁頌恆已被判定破產，行管會主席已指示，不值得耗更多訟費追討。

此外，前青年新政成員游蕙禎，已在去年9月開始分期償還欠款，截至今年3月底已付還17.5萬元，未來41個月尚要還款逾100萬元。

另外，立法會在過去3年間，曾4次尋求外間法律意見，分別涉傳召特首權力、《逃犯條例》法案委員會及內務委員會選舉主席事宜等，其中以內會主席一次開支最大，涉款87.9萬元。而去年的內會，則花19次會議才完成選舉正、副主席，歷時29小時44分鐘，估計開支為859萬元。

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記者：陳宛彤